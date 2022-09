Letiště Václava Havla Praha v létě odbavilo přes 3,8 milionů cestujících

reklama

Od začátku roku do konce srpna pak letištěm prošlo bezmála sedm milionů cestujících. Nejrušnějším dnem byl první červenec, kdy počet odbavených pasažérů překročil hranici 50 tisíc.

„V této souvislosti musíme poděkovat našim zaměstnancům i pracovníkům partnerských společností, kteří se podíleli na odbavení cestujících a letadel. Všichni zvládli náročný letní provoz velmi profesionálně a přispěli svým mimořádně vysokým pracovním nasazením. Díky finančním odměnám se nám dařilo motivovat zaměstnance k dobrovolným přesčasovým hodinám a spolu s téměř 400 brigádníky jsme tak úspěšně pokryli kapacitní potřeby i v těch největších provozních špičkách,” říká předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Nejoblíbenější zemí z pohledu počtu odbavených cestujících bylo Řecko, následované Itálií a Španělskem. Antalya je pak na prvním místě v rámci konkrétních dovolenkových destinací, mezi další oblíbené dovolenkové destinace patřily Hurghada, Marsa Alam, Burgas nebo Heraklion.

Výhled na zimu a rok 2023

Letiště Václava Havla Praha v rámci zimního letového řádu, tedy od 30. října do 25. března, počítá s odbavením necelých čtyř milionů pasažérů. Přibydou také nová spojení, například dopravce Air Moldova bude od konce října nabízet přímé spojení do Kišiněva, Eurowings do Osla a na Madeiru a od začátku listopadu budou létat také do Hurghady a do Marsa Alam. Další spoje nabídne také letecká společnost Fly Erbil do Erbilu, SalamAir bude létat do měst Muscat a Salalah, SAS do Kodaně a Wizz Air do Londýna na Letiště Luton a také do Bukurešti.

“Letecká společnost Salam Air nabídne nové spojení do Ománu, konkrétně do Maskatu a do Salalah. Nadcházející zimní letový řád bude ve znamení další obnovy počtu frekvencí, například mezi Prahou a Varšavou, s italským Milánem nebo s Londýnem, kde se obnovuje i spojení na letiště Londýn/City a to třikrát týdně,“ dodává Jaroslav Filip, ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha.

Příští rok by Letiště Praha mohlo v souladu s aktuálním výhledem odbavit 12,7 milionu cestujících.

