Letní změna jízdních řádů regionálních vlaků Českých drah od neděle 14. června

V Plzeňském kraji dojde na základě požadavků objednatele k mírnému snížení rozsahu objednané regionální dopravy, a to z důvodu přetrvávajícího poklesu poptávky cestujících v důsledku epidemie COVID-19. V Libereckém kraji budou do jízdního řádu promítnuta omezení související s epidemií, část z nich bude pokračovat až do konce letních prázdnin.

Na základě požadavků krajských samospráv dochází od 14. června 2020 k následujícím změnám u regionálních vlaků Českých drah:

Praha a Středočeský kraj

Trať 161 Rakovník – Bečov nad Teplou:

Na této trati jsou zavedeny nové víkendové vlaky z Rakovníka do Blatna u Jesenice s odjezdy v 7:45 a 9:45 a zpět z Blatna do Rakovníka s odjezdem v 9:23.

Trať 162 Rakovník – Kralovice u Rakovníka:

Na této trati bude platit zcela nový jízdní řád. Většina vlaků pojede v posunuté časové poloze. Některé vlaky budou zrušeny: Os 17740 / 17741 (první ranní pár o víkendech), Os 17718 / 17719 (poslední večerní pár v pracovní dny) a Os 17754 / 17755, Os 17756 / 17757 (poslední večerní páry o víkendech).

Pardubický kraj

Trať 010 Kolín – Česká Třebová:

Z důvodu dopravy zaměstnanců z odpolední směny v Přelouči směr Pardubice bude v pracovní dny vlak Os 9357 z Prahy končit v Přelouči (21:44) a dále do Pardubic pojede jako Os 5083 ve 22:24. O víkendu se trasa Os 9357 nemění.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř):

Za účelem rozšíření nabídky spojů mezi oběma krajskými městy v ranní špičce dojde v pracovní dny k prodloužení spěšného vlaku Sp 1823 z Broumova (5:37) přes Hradec Králové (7:36 – 7:42) až do Pardubic (8:00). V této souvislosti dojde k minutovým úpravám časových poloh i u několika dalších vlaků mezi 7. a 8. hodinou mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Trať 238 Pardubice – Hlinsko – Havlíčkův Brod:

Na základě požadavku kraje na zajištění včasné dojížďky studentů do Hlinska dojde ke zrychlení Os 5303 (nově Os 5325) díky nasazení motorové jednotky RegioShark. Tento vlak tak dojede do Hlinska již v 7:33 (nyní 7:44). V této souvislosti dojde k minutovým posunům u většiny ranních vlaků mezi Pardubicemi a Hlinskem. Změna v nasazení vozidel dále umožní v pracovní dny vedení jednoho páru spěšných vlaků z Pardubic do Havlíčkova Brodu bez přestupu v Hlinsku (průjezd Hlinskem v 9 hod.). O víkendu se nově v Pardubicích hl.n. podaří navázat přípoj od R 888 Slovácký expres (13:55) na vlak 5347 směr Hlinsko s odjezdem ve 13:59. Obdobný přípoj bude nově vytvořen denně i večer. Os 5307 pojede nově z Pardubic hl. n. až v 19.59, čímž bude zajištěn přípoj od R 882 Slovácký expres. V souvislosti s těmito změnami dojde rovněž k minutovým úpravám ostatních vlaků na trati v tuto dobu.

Trať 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno):

Osobní vlak 4764 pojede nově v sobotu z Letovic ve 4:55 a do Svitav přijede v 5:21 jako přípoj k railjetu 576 směr Praha, na který zde bude možno přestoupit. Dále do České Třebové bude pokračovat v 5:40.

U několika dalších vlaků v rámci kraje dochází k minutovým posunům, zpravidla z důvodu zajištění přípojů.

Královéhradecký kraj

Trať 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad:

Osobní vlaky Os 5150 (Letohrad 4:31 – Týniště n. O. 5:27) a Os 5153 (Týniště n. O. 5:30 – Letohrad 6:29) pojedou v úseku Doudleby n. O – Týniště n. O. a zpět denně. Dosud v tomto úseku nejezdily v neděli.

Tratě 026 Týniště nad Orlicí – Náchod – Broumov a 028 Opočno p. Orl. horami – Dobruška:

V pracovní dny od 1. září 2020 bude zaveden nový pár osobních vlaků mezi Náchodem a Dobruškou: spoje Os 5109 (Náchod 12:40 – Dobruška 13:25) a Os 5108 (Dobruška 13:47 – Náchod 14:20). Vlak Os 15767 opět pojede denně kromě soboty v celé trase Trutnov hl.n. (19:25) – Meziměstí (20:50). V souvislosti s omezeními kvůli epidemii COVID-19 dosud jezdil jen mezi Trutnovem a Teplicemi nad Metují.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř:

Spěšný vlak Sp 1823 (Broumov 5:37 – Hradec Králové hl.n. 7:36) bude v pracovní dny prodloužen až do Pardubic (příjezd v 8:00).

Trať 041 Hradec Králové – Jičín – Trutnov:

Vlak Os 5519 nově zastaví na zastávce Plotiště n. L. (na znamení). Vlaky Os 5500 (Hradec Králové hl.n. 5:04 – Turnov 7:17) a Os 5503 (Turnov 6:27 – Hradec Králové hl.n. 8:53) až do 31. srpna nepojedou v úseku Jičín – Turnov a zpět (od 1. září pojedou v pracovní dny).

Trať 045 Trutnov – Svoboda nad Úpou:

Spěšné vlaky Sp 1884 (Hradec Králové hl.n. 7:03 – Trutnov hl.n. 8:19) a Sp 1891 (Trutnov hl.n. 9:42 – Hradec Králové hl.n. 10:56) budou od července do září v sobotu, neděli a svátky prodlouženy do / ze Svobody nad Úpou.

Trať 046 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou:

U vlaků Os 5711 (Chlumec n. C. 12:32 – Lomnice n. P. 13:49) a 5716 (Lomnice n. P. 14:04 – Městec Králové 15:52) pokračují omezení z období epidemie COVID-19. Tyto vlaky až do 31. srpna nepojedou v úseku Stará Paka – Lomnice n. P. a zpět (od 1. září pojedou v pracovní dny).

Trať 047 Trutnov – Teplice nad Metují:

Vlaky Os 15566 (Teplice n. Metují 21:02 – Horní Adršpach 21:20) a Os 15567 (Horní Adršpach 22:07 – Meziměstí 22:37), které nebyly v době epidemie v provozu, budou od 14. června zrušeny.

Trať 064 (Mšeno – Mladá Boleslav –) Lomnice nad Popelkou:

Spěšný vlak Sp 1822 (Sobotka 17:00 – Hradec Králové hl.n. 18:55) pojede v úseku Sobotka – Mladějov v Čechách o cca 15 minut později, tj. ze Sobotky v 17:16.

Liberecký kraj

Trať 030 Liberec – Stará Paka – Jaroměř:

Spěšný vlak Sp 1938 z Malé Skály do Liberce s odjezdem v 17:54 a osobní vlak z Turnova do Malé Skály s odjezdem v 16:52 pojedou až od 4. července a do 26. září. Sobotní osobní vlaky z Turnova do Malé Skály s odjezdy v 8:52, 10:52, 12:52, 14:52 pojedou až od 4. července a do 29. srpna. Sobotní osobní vlaky vlaky z Malé Skály do Turnova s odjezdy v 9:27, 11:27, 13:27 a 15:27 pokračují z Turnova přes Jičín do Hradce Králové.

Trať 034 Smržovka – Josefův Důl:

Na této trati bude i po 14. červnu platit redukovaný jízdní řád. Vlaky tak pojedou po většinu týdne, v pracovní dny ráno pojedou vlaky v půlhodinovém intervalu.

Vlaky jedoucí v pracovní dny ze Smržovky do Josefova Dolu v 6:43, 10:53, 13:43, 14:43, 17:43, 18:43, 21:13 a 23:13 nepojedou do 31. srpna. V opačném směru nepojedou až do 31. srpna vlaky s odjezdy z Josefova Dolu v 6:58, 9:48, 12:58, 13:58 a 21:28. Vlaky ze Smržovky do Josefova Dolu v 15:43 a 16:43 a v opačném směru z Josefova Dolu ve 14:58, 15:58 a 16:58 nepojedou do 31. srpna. Sobotní a nedělní vlaky ze Smržovky do Josefova Dolu s odjezdy v 7:43, 9:43, 10:43 a 12:43 a v opačném směru z Josefova Dolu v 7:58 a 9:58 pojedou až od 5. září.

Až do 31. srpna vlaky budou naopak doplněné vlaky ze Smržovky do Josefova Dolu vlaky s odjezdy v 11:13, 13:13 a vlak z Josefova Dolu do Smržovky ve 14:28. Až do 31. srpna vlaky naopak denně pojedou vlaky ze Smržovky do Josefova Dolu s odjezdy v 14:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13 a v opačném směru z Josefova Dolu do Smržovky vlaky s odjezdy ve 9:28, 12:28, 13:28, 16:28, 17:28.

Trať 035 Železný Brod – Tanvald:

Vlaky jedoucí v pracovní dny z Tanvaldu do Plavů v 5:31, 5:58 a 7:31 a vlaky v opačném směru s odjezdy z Plavů do Tanvaldu v 5:43, 6:13, 6:43 a 7:49 nepojedou do 31. srpna. Vlaky z Tanvaldu do Plavů v 11:31 a v opačném směru z Plavů do Tanvaldu ve 12:50 bude zrušen.

Trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov:

Na této trati i po 14. červnu platí redukovaný jízdní řád. V úseku Liberec – Harrachov je zajištěna dopravní obslužnost zhruba v rozsahu jako o víkendech. V úseku Liberec – Desná-Riedlova vila jedou vlaky v prodlouženém hodinovém intervalu. Sobotní a nedělní osobní vlaky z Liberce do Desné v 0:35 pojedou až od 5. září. Vlaky jedoucí v pracovní dny z Liberce do Tanvaldu (Desné-Riedlovy vily) v 5:06, 6:06, 7:06, 13:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06 a 18:06 a v opačném směru z Desné-Riedlovy vily (Tanvaldu) s příjezdy do Liberce v 5:50, 6:50, 7:50, 8:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50 a 17:50 nepojedou do 31. srpna. Do stejného dne nepojedou ani vlaky jedoucí v pracovní dny z Desné-Riedlovy vily do Tanvaldu s příjezdy ve 14:16, 16:16, 18:16 a 19:16.

Do odvolání všechny vlaky do / z Polska končí / začínají v Harrachově. V pracovní dny vlak 2650 (odj. z Liberce 6:36) nejede v úseku Desná-Riedlova vila – Harrachov a v sobotu a neděli vlak 2671 (odj. z Harrachova ve 20:57) nejede v úseku Harrachov – Desná-Riedlova vila. Vlak 2637 (odj. z Harrachova ve 20:57) nejede v úseku Harrachov – Desná-Riedlova vila ve dnech 22. – 26. června.

Trať 037 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy:

Sobotní a nedělní osobní vlak z Liberce do Frýdlantu v Čechách s odjezdem v 0:35 hod. (Os 6340) pojede až od 5. září. Z důvodu zrušení Hejnických slavností nepojedou v sobotu 4. července osobní vlaky z Frýdlantu v Čechách do Raspenavy ve 23:20 (Os 6347) a zpět z Raspenavy do Frýdlantu v Čechách ve 23:31 (Os 6346). Rovněž nepojede osobní vlak z Bílého Potoka pod Smrkem do Liberce s příjezdem ve 23:56 (Os 16336)

Trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem:

Z důvodu zrušení Hejnických slavností nepojedou v sobotu 4. července osobní vlaky z Bílého Potoka pod Smrkem do Raspenavy v 19:40, 21:47 a 23:17 a v opačném směru z Raspenavy do Bílého Potoka pod Smrkem v 19:59, 20:59 a 22:03.

Trať 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov:

Osobní vlaky jedoucí v pracovní dny z Turnova do Hradce Králové v 6:27 (Os 5503) a z Jičína do Turnova v 6:26 (Os 5500) nepojedou do 31. srpna. Osobní vlaky z Turnova do Rovenska pod Troskami v 8:40 (Os 5551) a v opačném směru z Rovenska do Turnova v 9:03 pojedou v sobotu a neděli od 4. července do 28. září.

Trať 046 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou:

Osobní vlaky jedoucí v pracovní dny ze Staré Paky do Lomnice n. P. ve 13:33 (Os 5711) a v opačném směru z Lomnice n. P. do Staré Paky ve 14:04 nepojedou do 31. srpna.

Trať 086 Liberec – Benešov nad Ploučnicí:

Osobní vlak z České Lípy do Děčína ve 3:32 hod. (Os 6620) je zrušen. Osobní vlaky z Děčína do České Lípy v 01:19 (Os 6621) pojede pouze v sobotu, neděli a svátky, vlak z České Lípy do Děčína v 5:57 (Os 6626) pojede pouze v pracovní dny.

Ústecký kraj

Trať 086 (Děčín –) Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec:

Vlak Os 6620 s pravidelným odjezdem z České Lípy ve 3:32 nepojede. Vlak Os 6621 s pravidelným odjezdem z Děčína v 01:19 pojede pouze v sobotu, neděli a svátky. Vlak 6626 s pravidelným odjezdem z České Lípy v 5:57 pojede jen v pracovní dny.

Trať 097 Lovosice – Teplice v Čechách:

Osobní vlak Os 16100 odjede ze stanice Řetenice o 3 minuty dříve v 5:01, příjezd do Teplic v Čechách bude o 3 minuty dříve, tj. v 5:04. Ve stanici Teplice v Čechách vznikne přestup na vlak Os 6855 směr Ústí nad Labem a Děčín hl.n.

Trať 124 Jirkov – Lužná u Rakovníka:

Osobní vlak Os 7070 pojede nově už ze zastávky Jirkov, odjezd odtud bude ve 4:32, příjezd do Chomutova ve 4:40. Z Chomutova pojede tento vlak ve stejném čase (ve 4:45).

Trať 130 Děčín – Kadaň-Prunéřov:

Osobní vlak Os 6843, který odjíždí ze stanice Most v 5:05, bude nově zastavovat ve stanici Oldřichov u Duchcova (v 5:33).

Trať 134 Teplice v Čechách – Litvínov:

Vlak Os 6855 odjede ze stanice Řetenice o 4 minuty později (v 5:04), a do Teplic v Čechách přijede o 4 minuty později (v 5:07). Vlak Os 6880 odjede z Teplic v Čechách o 1 minutu dříve v 19:53 hodin, do Litvínova přijede o 1 minutu dříve ve 20:21. Vlak Os 16947 odjede z Litvínova o 2 minuty později (ve 20:27) a do Teplic v Čechách přijede ve 20:52.

Trať 140 Chomutov – Karlovy Vary – Cheb:

Ze stanice Klášterec nad Ohří pojede v pracovní dny nový vlak Os 17691 s odjezdem v 15:13. V Kadani-Prunéřově bude přípoj k vlaku Os 6823 do Děčína. Osobní vlak Os 7063 pojede z Klášterce nad Ohří o 13 minut dříve, tj. ve 23:41, příjezd do Kadaně-Prunéřova bude ve 23:47, do Chomutova ve 23:59. V Kadani-Prunéřově vznikne přípoj na poslední spoj do Kadaně (Os 16624, dopravce RegioJet ÚK).

Karlovarský kraj

Trať 148 Cheb – Aš – Hranice v Č. / Selb-Plößberg:

Od neděle 14. června zajistí České dráhy nový pár vlaků Cheb – Aš město a zpět. V Chebu tak vznikne výhodný přípoj od večerního Pendolina z Ostravy, Prahy a Plzně. Nové vlaky budou odjíždět z Chebu každý den ve 21:36 (příjezd do Aše města ve 22:11, Os 17210) a zpět z Aše města ve 22:14 (příjezd do Chebu ve 22:49, Os 17211). Vlak do Aše města bude navazovat na vlak IC Pendolino 504 z Ostravy hl.n., který přijíždí do Chebu ve 21:26. O zavedení nových spojů rozhodla rada Karlovarského kraje, která tak reagovala na požadavky občanů města Aše.

Plzeňský kraj

Trať 180 Plzeň – Domažlice:

Přeshraniční vlaky Os 5770, 5771, 5772 a 5777 Domažlice – Furth im Wald – Schwandorf dočasně nejedou, ode dne vyhlášení pojedou o víkendech a svátcích. Osobní vlak Os 5773 ze Schwandorfu do Domažlic bude zrušen.

Trať 160 Plzeň – Žihle (– Žatec):

Sobotní vlak Os 7612 z Plzně hl.n. ve 20:12 do Žihle nepojede. Ranní vlak ze Žihle v 04:42 do Plzně hl.n. nepojede v neděli a svátky. Pozdně večerní vlak Os 7616 z Plzně do Žihle a časně ranní vlak Os 7601 v opačném směru nově nepojedou v úseku Plasy – Žihle a zpět.

Trať 191 Plzeň – Horažďovice předměstí:

Na této trati dojde k omezení některých vlaků v úseku Nepomuk – Horažďovice. O víkendech a svátcích dojde v tomto úseku k omezení jízdy u několika osobních vlaků. Vlak Os 8908 pojede od 14. června v úseku Horažďovice předm. – Nepomuk pouze v sobotu, v neděli a o svátcích. Vlak Os 8921 pojede v úseku Nepomuk – Horažďovice předm. pouze v pracovní dny, v neděli a ve svátky (vyjma 5. července a 27. září). Vlak Os 8900 pojede v úseku Horažďovice předm. – Nepomuk v pracovní dny a v sobotu. V pracovní dny bude v tomto úseku zrušen osobní vlak Os 8903. Vlak Os 8918 bude nově projíždět zastávky Velký Bor a Jetenovice.

Trať 170 Praha – Plzeň – Klatovy:

Osobní vlaky v pracovní dny z / do Plzně, které končí / začínají svou jízdu v Rokycanech, nepojedou od 1. července do 31. srpna. Půjde o vlaky Os 7832, 7833, 7834, 7835, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844 a 7845. Stejné omezení se bude týkat i vlaků Os 7804 a 7527 v úseku mezi Plzní a Přešticemi. Osobní vlaky mezi Přešticemi a Rokycany, resp. Zdicemi pojedou v celé trase jen v pracovní dny. U některých dalších vlaků na trati dojde k drobným minutovým posunům.

Trať 182 Staňkov – Poběžovice:

Na této trati budou zrušené dva páry vlaků, které jezdí v pracovní dny. Půjde o spoje Os 17411 / 17410 z Poběžovic do Staňkova a zpět a Os 17443 / 17442 v celé trase z Poběžovic do Holýšova a zpět. Do 22. června, po dobu výluky na trati Plzeň – Domažlice, kdy nadále nejezdí mezi Plzní a Domažlicemi vlaky linky Ex 6 z Plzně do Domažlic a zpět, pokračují na této trati změněné polohy vlaků k přípojům do Staňkova na osobní vlaky. Od 23. června, kdy se obnoví provoz linky Ex 6 v úseku Plzeň – Domažlice, budou vlaky na trati z Poběžovic vráceny do původního, „předkoronavirového“ stavu a vlaky pojedou opět jako přípoj k vlakům linky Ex 6 do Holýšova.

Trať 184 Domažlice – Poběžovice – Planá u Mar. Lázní:

Na této trati bude v pracovní dny zrušený pár vlaků Os 7244 / 7243 mezi Domažlicemi a Poběžovicemi. Ve stejném úseku budou zrušeny sobotní vlaky Os 7221 a 7240.

Trať 175 Rokycany – Nezvěstice:

Na této trati nepojede v pracovní dny časně ranní pár vlaků Os 27813 / 27814 mezi stanicemi Rokycany a Mirošov město. Další pár vlaků Os 27819 / 27836 jezdící v pracovní dny v úseku Rokycany – Mirošov město nepojede v období letních prázdnin.

Trať 176 Plzeň – Radnice:

Dva páry vlaků mezi Plzní hl.n. a Radnicemi nepojedou v období letních prázdnin. Půjde o vlaky Os 7440 / 17843 a 17842 / 17845. Časně ranní vlak Os 17801 z Radnic do Plzně pojede o 4 minuty dříve.

Tratě 178 / 191 Kozolupy – Plzeň – Blovice („Plzeňská linka):

Od 14. června bude zrušen pár vlaků Plzeňské linky v části trasy mezi Plzní-Jižním Předměstím a Kozolupy (Os 7274 a 7277). Dopolední pár vlaků Os 7275 / 7276 mezi Kozolupy a Blovicemi bude zrušený v celé trase.

Trať 178 Plzeň – Cheb:

Jeden pár vlaků Os 7284 / 7285 Plzeň – Kozolupy a zpět nepojede mezi Pňovany a Kozolupy.

Tratě 185 Horažďovice předm. – Sušice – Domažlice a 191 Plzeň – Horažďovice předm. – Strakonice:

Jeden pár vlaků Os 17503 / 17502 mezi stanicemi Klatovy a Horažďovice předm. nepojede v neděli a některé svátky v úseku Klatovy – Sušice a zpět. Jeden pár vlaků v pracovní dny mezi Domažlicemi a Klatovy (Os 17542 / 17545) nepojede o letních prázdninách. Ke změně dojde i v úseku mezi Sušicí a Horažďovicemi předm., resp. Strakonicemi: Vlak Os 17532 jedoucí v pracovní dny nepojede o letních prázdninách, víkendový vlak 17535 bude zrušen a Os 17511 nově pojede denně (dosud jezdil jen v pracovní dny). Pár vlaků Os 17533 / 17570 Sušice – Strakonice / Strakonice – Horažďovice, jedoucí v pracovní dny, nepojede o letních prázdninách. V tomto období bude v pracovní dny zaveden nový pár vlaků Os 17572 (Strakonice 9:55 – Horažďovice 10:18) / Os 17573 (Horažďovice 11:36 – Strakonice 12:00).

Jihočeský kraj

Tratě 190 České Budějovice – Protivín – Strakonice (– Plzeň) a 200 Protivín – Písek – Zdice:

Vlak Os 8022 České Budějovice – Písek nově pojede dříve (České Budějovice 5:07 – Písek 5:55) a v Písku tak vznikne přípoj na rychlík R 1161 do Prahy (odjezd z Písku v 5:57, dopravce Arriva). Vlaky Os 8085 (Zliv 22:41 – České Budějovice 22:54) a Os 2169 (České Budějovice 23:02 – České Velenice 23:48) pojedou nově jako přímý vlak Os 2169 v relaci Zliv – České Velenice. Jihočeský kraj má dlouhodobě zájem o vedení průjezdních spojů přes České Budějovice.

Trať 192 Nepomuk – Blatná:

Na této trati dochází k úpravě jízdního řádu vlaku Os 27902, který nově dojede do Blatné již 5:30 a zlepší se tak docházka do zaměstnání. Z tohoto důvodu bude vlak Os 27901 odjíždět z Blatné již ve 4:09 a přijede do Nepomuku ve 4:48, kde bude zajištěn přípoj na vlak Os 7270 do Plzně (odj. z Nepomuku ve 4:51, příjezd do Plzně hl.n. v 5:30).

Tratě 195 Rybník – Lipno nad Vltavou a 195 České Budějovice – Horní Dvořiště:

Ve dnech 28. – 30. srpna proběhnou na Čertových proudech mezi Loučovicemi a Čertovou stěnou vodácké závody Devils Extreme Race. Z tohoto důvodu bude v těchto dnech na trati 195 a částečně i na trati 195 platit zvláštní jízdní řád. Na trati 195 budou zavedeny posilové vlaky mezi stanicemi Lipno nad Vltavou a Vyšší Brod klášter a ve vlacích bude umožněna i přeprava lodí závodníků.

Trať 202 Tábor – Bechyně:

Na této trati dochází k drobné úpravě, kdy vlak Os 28422 (Tábor 19:18 – Bechyně 19:56) bude na zastávce Bežerovice zastavovat pouze na znamení.

Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice:

Na této trati dojde k časovému posunu vlaku Os 8701, který odjede z Veselí nad Lužnicí již ve 4:29 a do Českých Velenic přijede v 5:29. Tímto posunem odpadne dosavadní devítiminutový pobyt vlaku ve stanici Nová Ves na Lužnicí. Vlivem tohoto posunu odjede protisměrný vlak Os 8702 z Českých Velenic o 3 minuty dříve, tj. ve 4:12.

Od neděle 14. června budou u vnitrostátních spojů ČD na území Jihočeského kraje zrušena všechna omezení zavedená v souvislosti s epidemií COVID-19. Vlaky tak pojedou podle jízdních řádů platných před vznikem epidemie. O den později, od pondělí 15. června, pak dojde i k plnému obnovení dálkové i regionální železniční dopravy směrem do Rakouska (přechody Horní Dvořiště / Summerau a České Velenice / Gmünd NÖ).

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji dojde jen k drobné změně na trati 340 Brno – Uherské Hradiště. Vlak Os 4161 pojede o deset minut později. Z Kyjova bude odjíždět v 04:35 a do Veselí nad Moravou přijede v 05:03.

Kraj Vysočina

V pracovní dny od 14. června dojde k drobným změnám v mezikrajském úseku Telč – Dačice na trati 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice. Nově tak nepojede vlak Os 28324 (Dačice město 19:09 – Telč 19:34) a naopak bude zaveden nový vlak Os 28326 (Dačice 22:20 – Telč 22:42).

Moravskoslezský kraj

Trať 321 Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín, Ostrava-Svinov – Ostrava-Kunčice:

Hlavní změnou od 14. června bude zrušení spojů linky R61 v úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava-Stodolní, resp. Ostrava hl.n. v soboty, neděle a svátky. V Ostravě-Kunčicích budou mít cestující vždy zajištěn přípoj do / z Ostravy hl.n. vlaky linky S6 z / do Frýdku-Místku. Tato změna se týká spojů Sp 1602, 1603, 1606, 1607, 1610, 1611, 1614, 1615, 1618, 1619, 1622, 1623, 1627, 1630 a 1631. O sobotách, nedělích a svátcích pojede nový vlak Sp 1634 z Třince (04:11) do Ostravy-Kunčic (04:50). Tento vlak pojede místo valku Sp 1602, který pojede jen v pracovní dny. K úpravám dochází i u linky S1: Vybrané osobní vlaky z Ostravy-Svinova do Ostravy-Kunčic budou o víkendech a svátcích prodlouženy až do Havířova. Týkat se to bude vlaků Os 2853, 2861, 2865, 2869, 2873, 2877 a 3363. Osobní vlak 2879 z Ostravy-Svinova do Ostravy-Kunčic pojede denně, tedy i o víkendech a svátcích.

V souvislosti s epidemií COVID-19 jezdí vlaky ČD v Moravskoslezském kraji až do 30. června podle prázdninových jízdních řádů. Navíc jsou vedeny některé ranní školní vlaky a nejedou tzv. "charterové" vlaky z Ostravy do zastávky Mošnova, Ostrava Airport a zpět. Od 1. července do 31. srpna pak pojedou vlaky v klasickém prázdninovém režimu.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji nedochází od 14. června k žádným plánovaným změnám. I nadále ale platí některá omezení v souvislosti s epidemií COVID-19.

Zlínský kraj

Trať 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm:

V neděli pojede nový vlak Os 13216 z Rožnova p. R. (14:32) do Valašského Meziříčí (14:57), který bude mít přípoj na vlak Ex 124 do Prahy. V opačném směru pojede v neděli nový vlak Os 13215 s odjezdem z Valašského Meziříčí ve 13:51 a příjezdem do Rožnova p. R. ve 14:16.

Tratě 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a 303 Valašské Meziříčí – Kojetín:

Vlak Os 3929 z Kojetína (21:09) do Bystřice p. H. (22:23) bude nově veden v relaci Kojetín (21:09) – Rožnov p. R. (23:15).

Trať 303 Valašské Meziříčí – Kojetín:

Vlak Os 3948 Holešov (20:11) – Kroměříž (20:34) bude provázán s dosavadním spojem Os 3958 a nově pojede jako přímý spoj v relaci Holešov (20:11) – Kojetín (20:49). V Kroměříži tak nebude nutné přestupovat. Dále dojde ke změně u vlaku Os 3982, který dosud odjížděl z Hulína do Kroměříže ve 23:03. Nový odjezd bude až v 0:33, čímž vznikne přípoj od spěšného vlaku Sp 1650 z Přerova (0:16) přes Hulín (příj. v 0:29) do stanice Zlín střed (příj. 0:57).

Tratě 330 Přerov – Otrokovice (– Břeclav) a 331 Otrokovice – Vizovice:

Vlak Os 4242 Otrokovice (18:40) – Hodonín (19:30) bude provázán s dosavadním spojem Os 14266 a nově pojede jako přímý spoj v relaci Zlín střed (18:20) – Hodonín (19:30). Podobně vlak Os 14238 Vizovice (20:45) – Otrokovice (21:37) bude provázán s dosavadním spojem Os 4245 a nově pojede jako přímý spoj v relaci Vizovice (20:45) – Přerov (22:14). V Otrokovicích tak v obou případech nebude nutné přestupovat.

