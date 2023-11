Liberální institut: Zrušit státní dotace do zemědělství a otevřít hranice pro pracovníky

29.11.2023 16:03 | Tisková zpráva

ČR by měla zcela zrušit nebo radikálně omezit dotace do zemědělství, protože často směřují k velkým podnikům, kterým jen zvyšují zisk. Dotace z EU by měly být přesměrovány do větší automatizace a robotizace českého zemědělství, což by v následujících letech přineslo značný nárůst produktivity. Stát by měl v sektoru zrušit nebo navýšit migrační kvóty, aby byla uspokojena poptávka zemědělců po pracovní síle, která nemůže být uspokojena ze strany české populace. Takové jsou hlavní závěry druhé části studie Založeno na faktech, kterou dnes vydává Liberální institut.