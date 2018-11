Liberecký kraj: Festival „Den poezie“ již podvacáté

Již 20. ročník festivalu Den poezie zavítá i do Libereckého kraje. Letošním tématem je „Nebát se...“. Název je inspirovaný nedokončeným výrokem prezidenta Masaryka. Pravidelně se koná ve více jak 50 českých městech a obcích.

Součástí festivalu, který probíhá od 11. do 25. listopadu 2018, jsou čtení v knihovnách, dětská odpoledne, přednes básníků ve školách atd. V Libereckém kraji se do dnů poezie zapojila Krajská vědecká knihovna, která si připravila básnickou soutěž na téma nebát se…. Vybrané práce budou otištěny v časopise Světlik a tři výherci navíc dostanou příležitost přednést svá díla během literárně-hudebního večera „Odvaha a strach“, který se uskuteční 27. listopadu v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

„Letošní sté výročí vzniku Československa se promítá i do tématu festivalu Den poezie. Moc mě těší, že se festivalu aktivně účastní studenti. O poezii se málo mluví a náklady knih v této oblasti jsou velice nízké. Každou akci, která vede k její popularizaci, velmi vítám,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Dalším místem, které se připojilo k festivalu, je Kino Varšava, kde jsou na dny 23. a 24. 11. 2018 připraveny Literární pozdravy – patnáctý ročník malého festivalu autorského čtení v Liberci. Festival zahájí čtení studentů Gymnázia F. X. Šaldy Hany Hromadové a Roberta Kosiny. Následuje čtení známých básníků Petra Hrušky a Josefa Straky. Druhý den se pak představí student Max Stejskal a Anna Stezková. Po nich vystoupí prozaik Štěpán Kučera s doprovodem kytaristy Karla Pazdery, dále slamer, prozaik a improvizátor Jiří Charvát (Rimmer) a slamerka, blogerka a autorka úspěšného komiksu Lenka Sadvarová (Malá máma).

28. listopadu se pak v Kavárně FR v Jablonci nad Nisou v rámci „HOVORY, ovšem … nebát se a…“ představí Věra Kopecká, organizátorka Broumovských dnů poezie, fotografka, překladatelka za hudebního doprovodu konzervatoristy a bývalého žáka ZUŠ v Jablonci nad Nisou klavírista Jakuba Slezáka.

autor: Tisková zpráva