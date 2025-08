Liberecký kraj: Počet cestujících na mezikrajských linkách roste

Počet cestujících na těchto linkách roste, jak dokazují data. Součástí mezikrajských linek jsou i ty „dálkové“ spojující významná okresní i krajská města. „Přepravní potřeby nejsou ohraničeny hranicí kraje. Lidé dojíždí za prací například do Jičína, Mladé Boleslavi nebo Prahy. Stejně tak z ostatních krajů dojíždějí lidé do Liberce nebo do hor,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy.

Největší nárůst zaznamenaly linky z Českolipska do Prahy a z oblasti Jizerských hor a Krkonoš přes Mladou Boleslav do Prahy. „Významně tomu pomohla spolupráce se Středočeským krajem v době přípravy rozvoje integrace regionů Mladoboleslavsko a Mělnicko do systému Pražské integrované dopravy,“ doplnil Sviták.

Spolupráci na organizaci těchto linek považuje kraj za důležitou, mj. s ohledem na skutečnost, že na rozdíl od jiných krajů vinou železniční infrastruktury nelze všechny přepravní potřeby uspokojit pomocí vlaků dálkové dopravy, které jinak objednává Ministerstvo dopravy. Autobusové linky tak systém dálkové dopravy doplňují.

V rámci mezikrajské spolupráce bylo posíleno spojení mezi Libereckým a Středočeským krajem, potažmo Prahou. Spojení z Prahy do Turnova přes Mladou Boleslav funguje každou hodinu. Totéž platí i pro spojení mezi Prahou a Jabloncem nad Nisou, kde zhruba každý druhý spoj pokračuje již jako zastávkový do horských středisek Harrachov a Rokytnice nad Jizerou. Mezi Prahou a Českolipskem nad rámec hodinového intervalu jezdí posilové expresní spoje ve špičkách. Došlo také ke vzájemnému rozšíření přesahů systémů IDS.

„Zatímco systém IDOL má územní platnost až do Mladé Boleslavi, Mělníka či Jičína, PID platí do Turnova, Dubé či Mimoně,“ upřesnil Otto Pospíšil, jednatel společnost KORID LK. Úzká spolupráce funguje také s Ústeckým krajem a Královéhradeckým krajem. Pozitivní dopad na celkový počet cestujících má zlepšení nabídky spojení mezi Novým Borem a Varnsdorfem nebo integrace linky ze Špindlerova Mlýna do Prahy do systému PID.

Společnost KORID LK data o počtu přepravených cestujících neustále vyhodnocuje a ve spolupráci s okolními kraji dochází k průběžné revizi rozsahu dopravy. „I na základě dat, která máme k dispozici, jsme se ve spolupráci se Středočeským krajem rozhodli ve větší míře nasazovat 15metrové autobusy s vyšší kapacitou,“ dodal Pospíšil.

