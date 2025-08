„Chovejte se slušně. Děsíte okolí.“ Osmany Laffita zpražil Prague Pride

Osmany Laffita se narodil na Kubě, ale v 80. letech minulého století se přestěhoval do tehdejšího Československa a v České republice žije dodnes. S manželem.

„Nerozumím celé téhle věci s PRIDE. 30 let jsme bojovali o to, abychom byli přijati, integrováni do společnosti, abychom byli bráni jako sobě rovní, a pak tu máme tuhle PRIDE, která je od integrace tak daleko, jak jen to jde. Osobně nechápu, jaký užitek máme z toho, když chodíme po ulici ve spodním prádle? Jsem pro zábavný festival, ale tohle je jako jít na nudistickou pláž. Všichni by tam měli být raději oblečení než svlečení, protože tím děsí své okolí. Ty nejlepší kousky si udrží oblečení na sobě. Co si člověk dělá v soukromí svého domova, je jeho věc, ale na veřejnosti se snažte zachovat trochu slušného chování. A pak se divíme, proč nás heterosexuálové nemají rádi,“ konstatoval Laffita.

K fotce u svého příspěvku na sociální síti Facebook poznamenal, že jde o ilustrační foto.

Festival i samotný pochod, který je jeho vyvrcholením, má být plný barev i smíchu, ale skutečně se na něj objevují i málo oblečení lidé, kteří mohou ve svých spoluobčanech budit pohoršení.

Pochod hrdosti je vyvrcholením týdenních akcí na Prague Pride a i když počasí, které v posledních pár dnech panovalo, mohlo někoho odradit od účasti na pochodu z Václavského náměstí na Letnou, i tak se akce účastnily tisíce lidí.

Na Letné má celá akce skončit asi tak ve 22 hodin večer.