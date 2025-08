„Trefený“ Okamura: Říkají si lepší lidé, do opozice by ale stříleli

Hodně lidí zaujal váš netradiční letní klip. Jaké je jeho poselství?

Potěšilo mě to. Dokonce jsem v médiích četl, že náš klip láme rekordy ve sledovanosti, což je pravda. Jen za první den si ho přehrály statisíce lidí.

Chtěli jsme všem lidem popřát hezké léto – a na podzim šťastnou volbu!

Na sítích jsem se ale dočetl i poznámky, že reggae je hudba černochů a imigrantů z Jamajky, což není příliš v souladu s programem SPD...

Tomuto argumentu nerozumím. Nechápu, co je špatného na reggae. Je to hudební styl jako každý jiný. Někomu se líbí pop, někomu rock, někomu klasika a někomu třeba reggae. Klip se lidem libí, přináší pozitivní náladu, SPD rostou preference, a tak se nás politická konkurence a provládní novináři snaží za každou cenu nějak pomluvit. Hudba má lidi spojovat, bavit, přinášet pohodu. Koukal jsem, jak někteří provládní aktivisti úspěch našeho klipu nevydýchali.

Co vás v reakcích tak zaujalo?

Tak například kolážista SeznamZpráv TMBK vytvořil obrázek inspirovaný naším videoklipem, kde postava ze hry GTA jde střílet lidi na pláži. A mezi těmi lidmi jsem já a kandidáti za SPD. Má to být jakože „vtip“. Ve stejnou dobu nás ty stejné kruhy chtějí trestně stíhat za alegorický plakát, na němž varujeme před hrozbou masové migrace. Prý „šíří nenávist“.

Tak se podívejme, kdo tu nenávist šíří. Varovný plakát je podle nich zločin, ale vražedný útok dle nich humor. Do toho vezměme v potaz, že v Americe přežil atentát prezident Trump a na Slovensku postřelili premiéra Fica. A u nás se samozvaní „lepší lidé”, kteří jsou prý proti nenávisti, baví tím, jak by stříleli do opozice.

Tohle není jen o SPD. Jdou po každém, kdo přemýšlí jinak než oni. V jejich hlavách už nejsme lidi. Jsme dle nich „extremisté”, „dezoláti”, „plebs“… Vytvořili si v hlavách mentální apartheid: my jsme v jejich očích podlidé, kteří nemají právo na názor a nejspíš ani na existenci. Dvojí metr, dvojí morálka – každý, kdo nechce kývat s nimi, je pro ně monstrum. A vůči těm je dovoleno vše. Proti tomu budeme bojovat ze všech sil a budeme bránit právo normálních lidí na normální život a na svobodu.

Teď k jinému tématu. Co říkáte dohodě o clech, kterou jménem Evropské unie uzavřela předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se Spojenými státy?

Trump si totálně vytřel zadek s neschopným vedením Evropské unie, která škodí naší ekonomice. Trump přiměl EU akceptovat při vývozu do USA třikrát vyšší clo, než jaké měla dosud, aniž by za to EU něco získala. Spojené státy nyní uplatní na většinu dováženého zboží nové patnáctiprocentní clo, zatímco EU na dovoz z USA uvalí nové clo nulaprocentní. Žádné. Tedy 15:0 pro Trumpa. K tomu Leyenová přislíbila nákupy energetických surovin z USA za více než 5000 miliard korun ročně a investice v USA za 12 600 miliard korun.

Je to mimo jiné i další doklad neschopnosti Evropské komise vyjednávat a hájit zájmy členských států EU. Evropská unie poškozuje obchodní a ekonomické zájmy naší země. Musíme hledat spolupráci i mimo euroatlantický blok včetně států BRICS.

Tato situace rovněž ukazuje na nevýhodnost našeho členství v EU, protože v rámci tzv. celní unie a společné obchodní politiky členských států nemůžeme o vzájemných obchodních vztazích vyjednávat s USA (ani s žádným jiným státem) sami bilaterálně a napřímo, jako například Velká Británie, která jako nečlen EU dosáhla vzájemné dohody s USA o clech ve výši pouhých 10 %. Vláda Petra Fialy se odvolává na společný postup v rámci EU, který ale, jak všichni vidíme, nikam nevede a jen naši pozici zhoršil.

U nás doma zatím řešíme překvapivý zvrat bitcoinové kauzy, když vládní zmocněnec chtěl do zprávy napsat kritické hodnocení a ministryně Decroix jej za to vyhodila. Veřejnosti pak řekla, že co doktor Uhlíř měl udělat, to už udělal. Máte pocit, že jsme se nějak přiblížili vyjasnění miliardového skandálu?

Situace je mimořádně vážná, jelikož pokračují závažná podezření z legalizace miliard z výnosů ze závažné trestné činnosti lidmi spojenými s Fialovou vládou. Vláda se proto snaží bitcoinovou aféru zamést pod koberec. Prosazujeme nezávislé vyšetření kauzy, čehož se za současné vlády nedočkáme. Propojení vlády Petra Fialy a politických stran, které ji tvoří, s podsvětím zásadně poškozuje důvěru občanů ve stát.

SPD požaduje okamžitou rezignaci premiéra Fialy a ministra financí Stanjury, kteří o celé záležitosti věděli. To, že koordinátor vyšetřování podléhá politickému řízení ministryně spravedlnosti Evy Decroix z ODS, je výsměch.

Stát bude možná platit za bitcoiny, zatímco občané si, v uvozovkách, žádné vytěžit ani nemohou, protože Češi platí za elektřinu třikrát více než Maďaři a dvakrát více než Slováci. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Creditas. Jak je to možné, když premiér Fiala na svých show opakovaně tvrdí, že energetickou krizi jeho vláda zvládla?

Fiala s Rakušanem kašlou na lidi. Zajímá je jen Ukrajina a Ukrajinci. Ti dostali všechno. A naši občané platí zbytečně vysoké účty za elektřinu i plyn. Máme jasný plán, jak to změnit!

A co se s tím tedy dá dělat?

Stanovíme spravedlivé ceny energií Energetickým regulačním úřadem – jako to fungovalo do roku 2001. Dále zřídíme státního obchodníka pro elektřinu i plyn, který zajistí výkup přímo od výrobců a férové podmínky bez spekulací. Kritériem nákupu plynu by měla být cena. Na lipské burze prodáme jen přebytky elektřiny, domácí výroba bude sloužit přednostně českým občanům a českým firmám. A vystoupíme z nesmyslného systému emisních povolenek, který jen zbytečně zdražuje výrobu. Green Deal EU, jehož náklady jsou biliony eur, je zbytečný a škodlivý.

Jak se z takového systému vystupuje, prosím pěkně?

Na úvod připomenu, že Čína či USA žádný unijní Green Deal nemají. EU tak ztrácí konkurenceschopnost a v podstatě ekonomicky jede jen na dluh. I z hlediska životního prostředí nemá Green Deal EU smysl. Podíl EU na globálních emisích klesne do roku 2030 pod 5 %, i když už od teď nezavede žádná nová zelená opatření typu povolenek pro domácnosti. EU ale s poklesem k 5 % hrozí zdražování, deindustrializace a blackouty, při mizivém dopadu na globální klima.

Já bych připomněl, že ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL minulou neděli řekl, že Fialova vláda nemá sílu vyjednat v EU odklad povolenek ETS2, tak co tedy s tím.

To je opravdu fraška. Ale velmi vážná. Fialova vláda nejprve v Bruselu odsouhlasila zdražování vytápění pro naše domácnosti a pohonných hmot od roku 2027. A teď před volbami, když jim teče do bot, začali v Bruselu jakoby jednat o odkladu, na který ale nemají sílu, když pro tato škodlivá nařízení sami nedávno hlasovali.

Podle hnutí SPD bude jednou z prvořadých povinností nové české vlády hledat všechny cesty k zablokování tohoto nebezpečného nařízení i ke zrušení ještě mnohem škodlivějšího nařízení o zákazu prodeje veškerých aut se spalovacími motory od roku 2035, pro které v Radě EU hlasoval i zástupce Fialovy vlády. Samozřejmě naší prioritou zůstává zajištění levnějších energií a potravin, dostupného bydlení a zdravotní péče, důstojné důchody, zestátnění exekutorů, revize povolení k pobytu Ukrajinců v ČR, odmítnutí Migračního paktu a také zákon o referendu.

Už aby to bylo, situace rodin s dětmi se podle statistik loni zhoršila. Do příjmové chudoby se loni propadlo 12 procent domácností s dětmi oproti 10 procentům v roce 2022. Nejhůř dopadají samoživitelé s dětmi a rodiny se třemi a více potomky, vyplývá z dat ČSÚ. A tisíce samoživitelek v Česku se potýkají s chudobou, která stále narůstá. Třetina z nich si nemůže dovolit ani základní potraviny pro své děti. Polovina omezuje topení nebo výdaje na elektřinu a roste i počet těch, které nemají peníze na zdravotní péči nebo školní potřeby, jak vyplývá z aktuálního šetření mezi více než 1 300 matkami. Jenže dá se s tím vůbec něco dělat?

Musíme výrazně ekonomicky podpořit pracující rodiny s dětmi, a to i z důvodu, aby bylo na důchody. Není náhodou, že kvůli asociální Fialově vládě se propadá porodnost. S přímou podporou lidovců od 1. ledna 2024 sebrala vláda rodinám s předškolními dětmi až 44 000 korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. Je jasné, že když se vše extrémně zdražilo a velká část národa má obrovský problém vyjít se svými příjmy, tak klesá porodnost.

SPD například navrhuje snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost.

Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, který by pracujícím rodinám přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc.

Stát musí také převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných rodinných půjček se státní garancí pro pracující občany a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy rodič pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách. Dále prosazujeme zvýšení kapacit mateřských škol a zlepšení podmínek pro částečné pracovní úvazky pro rodiče s malým dítětem.