Liberecký kraj investuje do oprav škol na Českolipsku 21 milionů korun

Na opravy škol včetně přípravných prací, které proběhnou či začínají o prázdninách, vyčlenil letos Liberecký kraj ze svého rozpočtu téměř 81 milionů korun. Je to 2,5 krát více než v loňském roce, kdy do letních oprav investoval 33 milionů. Na Jablonecku se jedná o 7 organizací, na Liberecku o čtyři, na Českolipsku o pět a na Semilsku o tři. Konkrétně Českolipsku náleží z této částky 21 210 000 korun.

Přímo v České Lípě probíhá v Dětském domově oprava střechy za 3,3 mil. korun, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zajišťuje ve svých prostorách výměnu výtahů za téměř 6 mil. korun, Střední průmyslová škola opravuje zbývající část fasády za 10 mil. korun a Střední zdravotnická škola a VOŠ z Liberce upravuje a vybavuje prostory svého odloučeného pracoviště za 1,5 mil. korun. Poslední školou, kde probíhají prázdninové opravy je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově, která byla nucena se pustit do opravy havarijního stavu kanalizace za půl milionu korun.

„Cílem letních oprav je nejen využití letního počasí, ale také nepřítomnosti studentů ve školách. Snažíme se, aby rekonstrukce co nejméně zasahovaly do chodu škol. V mnoha případech se nám to daří a opravy jsou dokončeny do konce srpna, na některých školách ale dochází ke zdržení průběhem výběrových řízení apod. a s pracemi se tak počítá v druhé polovině roku,“ uvádí Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

V roce 2018 se na realizaci oprav a rekonstrukcí podařilo získat o přibližně 50 milionů korun více než v roce 2017. Důvodem je kladný hospodářský výsledek Libereckého kraje z roku 2017 a prodej některých nemovitostí. Část tohoto přebytku byla převedena do kapitoly školství, což je pro provozní část života škol dobrá zpráva.

autor: Tisková zpráva