Úřad vlády: Rozvodová novela posiluje ochranu ohrožených dětí

Během snídaně pro novináře, kterou uspořádala zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková ve spolupráci s Iniciativou Dětství bez násilí, experti představili aktuální data, výzkumy a praktické kroky, které novela umožňuje a podporuje.

„Novela občanského zákoníku je konkrétní krok k tomu, abychom děti v naší zemi chránili před násilím lépe a citlivěji. Přináší totiž změny, které odborníci z praxe dlouhodobě považují za nutné,” vyzdvihuje zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Novela nyní čeká na podpis prezidenta, a právě v této fázi je klíčové, aby veřejná debata vycházela z argumentů podložených daty a zaměřila se na skutečný obsah a pozitivní dopady novely, které mají dětem v naší zemi zajistit větší bezpečí. Přijímané změny pak musí být podpořeny souvisejícími kroky k jejich naplnění, jako je meziresortní spolupráce, vzdělávání odborníků a podpůrné programy pro rodiče. Ty a další jsou popsány ve Vládním programu Bezpečné dětství,” uvedla.

Důležitost novely pro lepší ochranu ohrožených dětí potvrzuje i Vít Alexander Schorm, zástupce veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí: „V kontextu této novely rozhodujeme o nejcitlivější části naší společnosti, o dětech. Výslovné odmítnutí tělesných trestů, ač deklaratorní, považuji za zásadní východisko pro lepší systémovou ochranu dětí. Z pozice dětského ombudsmana aktivně podporuji další připravované kroky, které pomohou promítnout tuto změnu do fungování systému a každodenní praxe na ochranu dětí.“

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2848 lidí

Na důkladnou přípravu novely a její praktické dopady upozornila Pavla Belloňová, ředitelka legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti: „Při přípravě zmiňované novely jsme postupovali v úzké koordinaci s odborníky z praxe tak, aby odpovídala současným potřebám systému ochrany dětí a reflektovala mezinárodní doporučení. Novela zpřehledňuje postupy ve věcech péče o dítě, zakotvuje nepřípustnost tělesných trestů a vytváří pevnější rámec pro rozhodování soudů v zájmu dítěte.“

Změna přichází v době, kdy alarmující čísla ukazují na rostoucí závažnost násilí páchaného na dětech. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí došlo v roce 2024 k 9% nárůstu počtu týraných a zneužívaných dětí. Jde o nejvyšší číslo za posledních 20 let. Narůstá i závažnost násilí a jeho dopadů vč. počtu úmrtí, nutnosti hospitalizace dětí či počtu dětí s diagnostikovanou posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). V současné době se na tuto problematiku specializuje jen 8 % pracovníků OSPOD, proto je tuto situaci třeba změnit a uvolnit jejich kapacity pro řešení případů skutečně závažného násilí místo administrace a řešení bezproblémových rozvodů – a právě to novela umožňuje.

Potvrzují to i zkušenosti z terénu. „Roste nejen počet případů násilí na dětech, ale zvyšuje se i jejich závažnost,“ uvedla Terezie Pemová, soudní sociální pracovnice. „Děti, které zažívají násilí v rodinách, potřebují rychlou a účinnou pomoc. Novela je šancí, jak nastavit systém, tak, aby dokázal tyto děti ochránit a nebyl zahlcen spory, které lze řešit dohodou rodičů,” dodává.

Účinná ochrana dětí se neobejde bez systémových změn, ale i bez proměny v každodenním přístupu k nim. Dobrou zprávou je, že většina rodičů už nechce vychovávat děti násilím. Na to poukázala Martina Sebalo Vňuková z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN: „Podle nejnovějšího výzkumu 84,2 % českých rodičů již chce vychovávat děti bez fyzických trestů, v praxi se jim to ale stále nedaří a přivítali by informace podporu v tom, jak výchovné situace s dětmi řešit jinak.“

Otevírá se tak prostor pro to, abychom rodiče ve změně podpořili a byli jim oporou při hledání a osvojování nenásilných přístupů. „Zda budou děti skutečně lépe chráněné, záleží především na tom, jak kvalitně a důsledně se podaří nové postupy a pravidla uvést do praxe. Klíčová bude také dostatečná podpora odborníků, kteří s ohroženými dětmi pracují přímo v terénu,“ uvedl Vladimír Polák, místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem a opatrovnický soudce. „V Centru LOCIKA proto finalizujeme novou knihu a další materiály, které rodičům pomohou s výchovou bez násilí. Současně připravujeme i praktické nástroje pro odborníky do jejich každodenní praxe,“ doplnila Petra Wünschová.

„Klíčové pro skutečné změny v praxi bude i kvalitní vzdělávání soudců. Proto k tématu novely občanského zákoníku a ochrany dětí připravujeme celou řadu seminářů a akcí pro opatrovnické i trestní soudce a další odborníky. Jen v loňském roce jsme uspořádali celkem přes 900 vzdělávacích akcí a podobného čísla chceme dosáhnout i letos a v dalších letech,“ uzavřela Ludmila Vodáková, ředitelka Justiční akademie.

Iniciativa Dětství bez násilí je společnou iniciativou vládního a nevládního sektoru, která vznikla v reakci na kritickou situace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Iniciativa usiluje o to, aby se dětství bez násilí stalo v České republice nejen heslem, ale i žitou realitou. Dlouhodobě podporuje například přijetí novely zakotvující nepřijatelnosti tělesných trestů v OZ a výzvu podepsalo více než 12 tisíc podporovatelů z řad veřejnosti.

Pod Iniciativou jsou podepsaní například: Centrum LOCIKA, Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková nebo Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček a další osobnosti, instituce a organizace. Jejich seznam, stejně jako infomateriály k laskavé výchově dětí bez násilí, naleznete na webu ZDE.

Více informací o tématu negativních dopadů tělesných trestů a nutnosti jejich odstranění ze společnosti, najdete na následujících odkazech:

Centrum LOCIKA (ZDE) a Dětství bez násilí (ZDE)

Výzkum Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN ZDE

Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (RILSA) ZDE

Připojte se i vy svým podpisem k výzvě Iniciativy Dětství bez násilí ZDE

Psali jsme: Úřad vlády: Příjmy celníků, Vězeňské služby a GIBS se zvýší Úřad vlády: NERV o zdravotnictví a rozvoji regionů Úřad vlády: Předběžná časová osa případu darovaných bitcoinů Úřad vlády: Silná pozice Česka v digitálních dovednostech