Liberecký kraj ocenil nejlepší Pečovatelky roku 2018

Pětici pečovatelek z celého kraje ocenil v sobotu 27. října v libereckém Divadle F. X. Šaldy za Liberecký kraj náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda. Datum bylo zvoleno záměrně jako uctění 100 let od vzniku samostatné Československé republiky.

Soutěž Pečovatelka roku vypsal Liberecký kraj letos již druhým rokem. Pečovatelky do soutěže navrhly organizace, jejichž náplní jsou sociální služby. Byly mezi nimi i domovy důchodců. Z nominovaných vybral pět finalistek Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje. Ocenění si v libereckém divadle převzaly Helena Graciasová z Domova důchodců ve Sloupu v Čechách, Cornelia Melicharová z Domova pro seniory Semily, Marta Zelenková ze sociálních služeb města Kamenický Šenov, Lenka Kocourková z Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou a Hana Biemanová z Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou.

„Andělé žijí mezi námi, potkala jsem je v Rokytnici,“ napsala ve svém děkovném dopise Domovu důchodců v Rokytnici nad Jizerou dcera jedné z klientek domova. Ředitelka domova Helena Housová ve své nominaci Hany Biemanové na Pečovatelku roku doplnila, že úsměv paní Biemanové rozzáří a rozveselí i ty nejsmutnější oči klientů. „Je pracovnicí se srdcem na dlani. Má obrovské pochopení pro klienty se syndromem demence a všemožně se snaží jim co nejdéle udržet kvalitu života. K tomu hledá nové cesty. Na jejím oddělení využívají prvky bazální a smyslové stimulace, práce se vzpomínkami, snaží se, aby klienti měli co největší možnost pobytu venku. Mezi její obrovskou zásluhu patří změna stravování klientů dle principu Bon appétit,“ zdůraznila Helena Housová. Jak dodala, Hana Biemanová dokonce před časem dostala nabídku pracovat jako pečovatelka v Německu. Odmítla ji.

V době, kdy část zdravotníků odchází za lepším výdělkem do Německa, opačnou cestu zvolila Cornelia Melicharová. Za svým budoucím manželem odešla z Německa do Čech, kde žije už téměř 17 let, a z toho se 10 let věnuje sociální práci. Jak uvádí vedení Domova pro seniory Semily, přezdívají jí „Koníček“, protože se stala svým zapálením pro věc tahounem celého domova. „Po ukončení střední zdravotnické školy jsem na poslední cestě doprovázela babičku mé kamarádky. Byly jsme spolu rok. V té chvíli jsem si uvědomila, že toto chci dělat, proto jsem šla pracovat do hospice a později do domova v Semilech,“ vysvětlila Cornelia Melicharová.

Lenka Kocourková, navržená Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, při poskytování pomoci v terénu pochopila, jak je důležitá těsná spolupráce rodiny a pečovatelek. „Naše klientka se sníženými kognitivními a fyzickými schopnostmi se dokonce začala díky naší podpoře zlepšovat. V tom vidím smysl naší práce, když se naši uživatelé zlepšují ve svých schopnostech a dovednostech, a samozřejmě mají z toho sami velkou radost,“ uvedla Lenka Kocourková.

U Heleny Graciasové vyzdvihla v nominaci ředitelka Domova důchodců Sloup v Čechách Dagmar Žaloudková vedle schopnosti empatie a schopnosti šířit kolem sebe dobrou náladu také to, že vymýšlí různé aktivity v domově i mimo pracovní dobu. „Ráda předávám svou pozitivní energii lidem, kteří jsou vděční za každé vlídné slovo a chvilku, kterou jim věnujete. A mne na oplátku obohacuje jejich vyprávění a moudrost. Jsou živou historií,“ poznamenala Helena Graciasová.

Další oceněná pečovatelka, Marta Zelenková, patří podle města Kamenický Šenov ke stabilním pilířům pečovatelské služby ve městě. „Umí se vcítit do problémů a potíží svých klientů, umí jim naslouchat. Svou práci dělá s láskou a pokorou,“ stojí v nominaci. Marta Zelenková pracovala nejprve jako dobrovolná pečovatelka. Brzy si však doplnila vzdělání a stala se profesionálkou. V oboru pracuje už 28 let. „Miluju, když klienti vyprávějí zážitky ze svého života. Za tu dobu, co dělám pečovatelku, jsem poznala spoustu skvělých lidí,“ zdůraznila Marta Zelenková. „Vyhlídky mnoha našich klientů jsou omezené věkem nebo zdravotním stavem. Obdivuji jejich sílu se ráno vzbudit a znovu bojovat s bolestí, nemocemi, depresemi, a ještě dokázat být příjemným společníkem nebo se aspoň usmát,“ doplnila.

Slavnostním odpolednem vyvrcholily 27. října v libereckém divadle také Oslavy Mezinárodního dne seniorů, které v pěti městech pořádal Liberecký kraj. Jako dárek k jejich svátku si senioři v Jablonci nad Nisou, Turnově a Semilech užili zdarma nebo za symbolické vstupné koncerty a taneční odpoledne. V Divadle F. X. Šaldy v Liberci po vyhlášení výsledků soutěže Pečovatelka roku diváci zhlédli inscenaci Králova řeč.

„Oslavy dne seniorů se vydařily. V každém městě je doprovázel nebývalý zájem. Určitě se budeme snažit připravit také příští rok symbolické poděkování starší generaci za to, co vytvořila a co společnosti dává i dnes,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Svoboda. „Inscenací Králova řeč jsme k výročí republiky chtěli připomenout hodnoty, které nás s Brity spojují dodnes. Hodnoty, na nichž byla postavena první republika, jakou jsou láska ke svobodě a k vlasti, víra, mravnost, solidarita a humanismus. Demokracie není panováním. Demokracie znamená diskusi, říkal náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A na to bychom měli pamatovat,“ dodal.

autor: Tisková zpráva