Liberecký kraj účetně uzavřel loňský rok a začne připravovat rozpočet pro rok 2020

Část přebytku použil na pokrytí smluvních závazků přecházejících do roku 2019 a téměř 590 milionů mohl použít zejména na nové investiční projekty a aktivity napříč všemi resorty. Rada kraje včera také schválila plán přípravy rozpočtového výhledu na období let 2020–2023, který bude stěžejním materiálem pro návrh rozpočtu kraje na rok 2020.

„Těší mě, že díky dlouhodobému snižování dluhu a odpovědnému hospodaření můžeme připravovat investice či chystat opravy majetku v našem vlastnictví,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Jsem ráda, že se nám dlouhodobě daří snižovat zadluženost kraje a úspěšně hospodaříme. I díky tomu se můžeme začít soustředit na další období. Již v červenci chceme individuálně projednat se všemi resorty rozpočtový výhled na další roky tak, aby zahrnoval zásadní priority resortů dopravy, školství, sportu, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury, památkové péče nebo životního prostředí. Finální verzi materiálu projednáme v radě kraje a chceme ho předložit zastupitelstvu již v září,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Po celé minulé rozpočtové období se kraji dařilo naplňovat plánované věcné záměry a cíle stanovené rozpočtem. Kraj snížil úvěrový dluh, který na konci minulého roku činil 504,5 milionu korun. Před rokem to bylo 651,4 milionu. Dluh se daří kraji snižovat a dokonce mohl splatit mimořádnou splátku jistiny v objemu 50 milionů. „Díky tomu jsme mohli stejně jako v předchozích letech následně podpořit i nové investiční projekty a aktivity na zlepšení života v kraji za téměř 590 milionů korun,“ dodala Volfová.

Liberecký kraj zodpovědně hospodaří s veřejnými penězi a z přebytku navyšuje především investice do regionálních silnic, sociálních ústavů, středních škol, nemocnic a kulturních organizací v regionu. Letos v lednu kraj mohl rozdělit téměř 354 milionů korun tak, aby mohl co nejrychleji zahájit výběrová řízení na dodavatele jednotlivých investic nebo poskytnout finanční prostředky žadatelům o dotace na konkrétní projekty. Největší finanční objem získal resort dopravy, a to celkem 224,5 milionu korun určených na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, jejich běžnou údržbu a projektové dokumentace. Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti získal 34,6 milionu korun a resort zdravotnictví 15 milionů korun na podporu páteřních nemocnic. Přidělenou částku ve výši 19.065.000 korun získal do důležitých investic i resort sociálních věcí a oblast cestovního ruchu, památkové péče obdržela částku 18.440.000 korun.

„V dubnu letošního roku jsme mohli rozdělit dalších 235,5 milionu korun, ze kterých se nám podařilo vyčlenit například 30 milionů na podporu sportu. Dalších téměř 45 milionů šlo do investic ve školství, zejména na řešení havarijního stavu a zabezpečení objektu Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, na které jsme dali 25 milionů korun. Celkem 10 milionů šlo na opravu střechy Domova mládeže v České Lípě, kterou v březnu letošního roku strhla vichřice,“ vysvětlila Jitka Volfová.

Resort dopravy a investic pak obdržel 60 milionů na posílení údržby silnic nebo na navýšení prostředků na podporu cyklistické dopravy. Znovu si výrazně polepšila oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu s 24,5 miliony korun nebo resort sociálních věcí s navýšením o 16,5 milionu.

Hospodaření kraje a nakládání s veřejnými prostředky přezkoumalo Ministerstvo financí České republiky, které neshledalo žádné závažné nedostatky a pochybení. Kraj si také nechává každoročně zpracovat ratingové hodnocení od společnosti Moody´s, které potvrdilo národní rating na stupni Aa3.cz a mezinárodní rating na stupni A2 s pozitivním výhledem. Hodnocení představuje nízké riziko, že by kraj v budoucnu nebyl schopen plnit své finanční závazky. Ratingová zpráva mimo jiné kladně hodnotí fakt, že v období vysokého růstu ekonomiky vytvářel kraj přebytky, které následně směřoval do investic. Z důvodu zdlouhavého procesu při zadávání veřejných zakázek nebyly ale tyto investice plně využité v předchozích letech a k jejich plnění dojde v letošním roce.

autor: Tisková zpráva