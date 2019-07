Linka bezpečí: Daruj na Colours of Ostrava vratný kelímek a podpoř tak krizovou linku

Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé do 26 let. Volajícím z celé České republiky je dostupná zdarma, její nepřetržitý provoz zajišťuje na sto odborníků.

Jen v loňském roce Linka bezpečí přijala 167 264 volajících. Denně se na ni s prosbou o pomoc obrátí až 500 dětí. Téměř 1000 dětí a mladistvých se ale na Linku bezpečí z kapacitních důvodů denně nedovolá. Darováním vratného festivalového kelímku v hodnotě 20 Kč přispějí návštěvníci na provoz Linky bezpečí. Vratný kelímek lze odevzdat kdykoli během čtyř dnů konání festivalu ve výrazně označeném stanu Linky bezpečí. Ten bude umístěn hned vedle hlavního stanu vratných kelímků. Každý darovaný kelímek znamená 20 Kč na podporu činnosti Linky bezpečí.

Typickým volajícím na Linku bezpečí je teenager (dívka či chlapec) ve věku 13 až 15 let. Dnešní děti zvládají hůř stresové a méně závažné situace, jsou více podrážděné, zranitelné. Dnes a denně tak odborníci Linky bezpečí pomáhají po telefonu dětem a mladistvým s trápením kvůli problémům v rodině (např. rozvodu rodičů), vztahům ve škole a s vrstevníky (28 %), osobním problémům a psychickým potížím (29 %) a dotazům ohledně sexuálního zrání (18 %). Výjimkou nejsou ani případy týrání a myšlenky na sebevraždu. S příchodem mobilních telefonů a nových technologií vzrostl navíc trend v oblasti šikany a kyberšikany (11 %). Fenoménem posledních let je pak sebepoškozování.

Mýtus o financování státem trvá

Linka bezpečí funguje v ČR již 25 let, a jakožto nestátní nezisková organizace je ve své činnosti podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR. V roce 2018 činila jejich podpora zhruba 60 % rozpočtu Linky bezpečí. Dalších 40 % si organizace na svůj provoz musí sehnat sama. Zhruba patnáct procent zajišťuje Nadace O2 a ČSOB, zbytek rozpočtu závisí na individuálních dárcích z celé ČR. „Za stávající podporu všem moc děkujeme, ale bohužel se ukazuje, že to nestačí. Volajících je mnohem víc, než jsme schopni z kapacitních důvodů odbavit. Nedovolatelnost na Linku bezpečí je alarmující!“ upozorňuje ředitelka Linky bezpečí Soňa Petrášková s tím, že zatímco v loňském roce denně průměrně odbavila na 500 volajících, dalších 1000 telefonátů bohužel z kapacitních důvodů odbavit nemohla. „Omezujícím faktorem jsou jednak prostory, jejichž změna vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům prozatím není možná, jednak nemožnost navýšit množství odborníků na telefonu. Jsem proto velice ráda, že máme možnost prezentovat svou činnost a přínosnost na festivalu tohoto rozměru a významu. Dopředu moc děkujeme za všechny darované vratné kelímky, které pak festival promění ve finanční částku na podporu naší činnosti. Naším snem je pomoci každému dítěti, které naši pomoc potřebuje. Budeme proto rádi za každou podporu, která nám pomůže toho dosáhnout! Děkujeme všem, kdo nám pomáhají pomáhat,“ říká na závěr ředitelka Linky bezpečí Soňa Petrášková.

„Jsme moc rádi, že můžeme Linku bezpečí v rámci našeho festivalu podpořit, protože i my jsme si velmi dobře vědomi potřebnosti této organizace, která pomáhá dětem non-stop bez ohledu na to, z které části republiky jsou. Držíme palce, aby se na činnost Linky bezpečí na Coloursech prostřednictvím darovaných vratných kelímků vybralo co nejvíce peněz,“ říká za organizátory festivalu Colours of Ostrava Jindřich Vaněk.

Jak lze Linku bezpečí podpořit i v průběhu roku?

Nejjednodušší možností pro individuální dárce je zadání trvalého nebo jednorázového příkazu na účet Linky bezpečí 3856680/0300. Veškeré informace i on-line platbu lze učinit přes stránku ZDE. Velmi se přimlouváme za pravidelné platby, které umožňují trvalejší plánování činnosti a zajištění provozu Linky bezpečí.

Další variantou jsou oblíbené DMS. Pro pravidelnou podporu stačí odeslat SMS ve tvaru DMS TRV LINKABEZPECI 90 (60 nebo 30) na číslo 87777. Pro jednorázovou DMS LINKABEZPECI 90 (60 nebo 30). Cena jedné DMS je 90/60/30 Kč. Při pravidelné DMS je dárci částka automaticky odečtena každý měsíc. Podrobnější informace naleznete na www.darcovskasms.cz.

Ve spojení lze s Linkou bezpečí zůstat i prostřednictvím stránek ZDE nebo sociálních sítí www.facebook.com/Linkabezpeci, www.youtube.com/SdruzeniLinkaBezpeci, twitter.com/Linka_bezpeci či www.instagram.com/linka_bezpeci/.

autor: Tisková zpráva