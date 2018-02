Loni Češi odevzdali k recyklaci 727 tun použitých úsporných zářivek

15.02.2018 8:06

K recyklaci Češi odevzdali 727 tun zářivek a jiných zdrojů světla obsahujících zhruba 25 kilogramů rtuti. Toto množství rtuti by teoreticky mohlo znečistit vodu v objemu dvou slapských přehrad. Třetinu vyřazených „úsporek“ lidé vyhodili do směsného odpadu namísto do recyklačního boxu. V Česku je k dispozici přes 4400 sběrných míst.