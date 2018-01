MD: Pracovní skupina bude řešit rizika zrušení mýtného tendru a zmírnění dopadů rozšíření mýta

Takový je závěr schůzky ministra dopravy Dana Ťoka se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace krajů a sdružení ČESMAD BOHEMIA.

„Dnes jsme v situaci, kdy už půl roku běží tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019 podle parametrů, které schválila minulá vláda. Rušit tendr v této fázi není efektivní. Rozumím námitkám krajů a odborných svazů, kteří nesouhlasí s rozšířením zpoplatněných silnic I. tříd, ale jsem přesvědčen o tom, že moc jiných šancí nemáme,“ řekl po schůzce ministr dopravy Dan Ťok.

Účastníci jednání souhlasili s návrhem prezidenta Hospodářské komory, že vznikne společná pracovní skupina, která bude analyzovat tvrzení ministerstva, že pokud by se právě probíhající soutěž zrušila, již by se nedal vypsat nový tendr. „Pracovní skupina řekne, co se se současnou situaci dá dělat, jestli zrušení a přesoutěžení je možné, nebo najdeme jiné řešení, které naše partnery více uspokojí. Jsem rád za tu debatu, nevyměňujeme si názory skrze média. To nejhorší, co by se stalo, že by se po roce 2019 přestalo vybírat mýto,“ dodává ministr.

Jednání se na Ministerstvu dopravy zúčastnil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová, gestor Komise Rady Asociace krajů pro dopravu a hejtman Libereckého kraje Martin Půta a generální tajemník sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019 letos v červnu. V souladu se zadáním vlády jde o technologicky neutrální soutěž na deset let za maximálně 29 miliard korun. O zakázku mají zájem čtyři uchazeči, kteří se kvalifikovali, a ministerstvo dopravy je vyzvalo k podání nabídek. Výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy s provozovatelem mýtného systému má proběhnout v druhé polovině příštího roku.

autor: Tisková zpráva