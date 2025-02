MHMP: Archiválie z doby třicetileté války se vracejí do Archivu hl. m. Prahy po více než 80 letech

01.02.2025 22:08 | Tisková zpráva

Do Archivu hl. m. Prahy se po více než 80 letech navrátí tři cenné archiválie z doby třicetileté války. Ty byly v rámci 2. světové války vyvezeny do německých a rakouských archivů, kde zůstaly zapomenuty následující dlouhá desetiletí. Nyní se z iniciativy státních archivů Bavorska historické dokumenty vrací zpět do Archivu hl. m. Prahy, kde budou znovu zařazeny do Sbírky listin.