MHMP: Bezpečnostní a dopravní opatření v souvislosti s rozloučením s Karlem Gottem

Uzavřeno bude Masarykovo nábřeží a omezen provoz na některých okolních komunikacích. Na dopravu bude dohlížet více policistů a strážníků, zajištěna je i zdravotnická pomoc sanitkami pražské záchranky. Žádáme veřejnost o pochopení těchto opatření a všechny, kteří se přijdou poklonit památce Karla Gotta, o respektování organizačních pokynů a ohleduplnost.

„Hlavní město Praha přijalo veškerá opatření k důstojnému rozloučení veřejnosti s panem Karlem Gottem. Ve spolupráci s Policií České republiky jsme zajistili v okolí Žofína dopravní opatření, na místě bude Červený kříž, záchranka, hygienické zázemí, Správa služeb hlavního města Prahy zajišťuje hrazení pro organizaci příchodu a odchodu účastníků pietní akce. Věřím, že eventuální dopravní komplikace, které přinese uzavření Masarykova nábřeží, přijmou všichni s pochopením,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

O uzavírkách budou řidiči informováni na hlavních komunikacích v centru a také na světelných dopravních informačních tabulích, které jsou umístěny na nejdůležitějších komunikacích mimo centrum. Vzhledem k dopravním opatřením a očekávanému množství návštěvníků žádáme řidiče, aby se této oblasti Prahy vyhnuli.

Mimopražské návštěvníky, kteří se chystají přijet automobilem, upozorňujeme, že v okolí Slovanského ostrova a v celém centru není možné zaparkovat. Doporučujeme využít k cestě do Prahy železničních, případně autobusových linek meziměstské dopravní sítě. A návazně pražské MHD, přednostně metra.

O vedení tramvajových linek a o posíleném provozu metra budou cestující informováni ve stanicích metra.

Přístup na Slovanský ostrov je z bezpečnostních důvodů veden koridorem z Janáčkova nábřeží přes most Legií. Příchozí bude na místě instruovat a řídit Policie ČR. Odchod od paláce Žofín bude směrován přes ostrov směrem k Mánesu.

Účastníkům pietního aktu doporučujeme využít pro příjezd linku B pražského metra s výstupem ve stanici Anděl a povrchové dopravy na levém (smíchovském) břehu Vltavy. Pro odjezd lze opět nejlépe využít metro – linku B, stanici Karlovo náměstí. Koridory budou vytyčeny mobilními ploty. Vedle záchranářů budou přítomni i členové Českého červeného kříže. Jak na ostrově, tak i v jeho okolí, a také na Janáčkově nábřeží, budou k dispozici mobilní toalety.

Slovanský ostrov bude pro ostatní veřejnost uzavřen včetně přístupů. Upozorňujeme, že kapacita Paláce Žofín je omezena.

Dopravní opatření - automobilová doprava:

Masarykovo nábřeží bude uzavřeno od pátku od 1:00 do soboty 4:30 hodin – od Jiráskova mostu až po most Legií. Přilehlé komunikace u Masarykova nábřeží budou směrem k nábřeží zaslepeny. Na mostě Legií bude provoz omezen – uzavřen bude jízdní pruh směrem do centra (od Smíchova k Národnímu divadlu), vozidla budou moci projíždět obousměrně ve zúžených jízdních pruzích, částečně po tramvajovém pásu.

Dopravní opatření - tramvajová doprava:

Linka č. 17 bude od 5:00 do 24:00 hodin vedena odklonem přes zastávky Staroměstská – Národní divadlo – Národní třída – Myslíkova – Jiráskovo náměstí.

V souvislosti s projekcí Signal Festivalu na Vltavu bude od 19:00 do 24:00 hodin vyloučen také provoz tramvají na mostě Legií, linka č. 22 bude odkloněna přes zastávku Staroměstská a linka č. 9 přes zastávku Jiráskovo náměstí.

Cestujícím doporučujeme v tento den preferovat přepravu metrem před tramvajemi. Provoz metra bude posílen od 7:00 do 24:00 hodin na všech trasách, nejvýrazněji na lince B.

Další opatření:

V sobotu se v katedrále sv. Víta uskuteční zádušní mše. Mše začíná v 11:00 hodin a je pouze pro pozvané účastníky. Veřejnost bude mši moci sledovat na velkoplošné obrazovce na třetím nádvoří a na dvou velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí. Páteční i sobotní smuteční ceremoniál bude živě přenášet i Česká televize. Na Hrad je možné dostat se pěšky nebo městskou hromadnou dopravou. Dopravní situaci bude řešit Policie ČR operativně.

Policie ČR také přijala opatření, aby páteční fotbalové utkání anglické reprezentace nenarušilo jiné akce. Tato opatření potrvají po celý pobyt anglických fanoušků, tedy až do pondělí.

Orientační mapka s vyznačením koridorů a dopravních opatření:

