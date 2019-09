MHMP: Dopravní opatření v souvislosti se sportovní akcí Birell Grand Prix 2019

V sobotu 7. září 2019 se v Praze uskuteční již 43. ročník významné mezinárodní sportovní akce Birell Grand Prix. Tato událost má dvě části - Adidas Běh pro ženy na 5 km a Birell Běh na 10 km. Závody budou doprovázet v sobotu od 16:00 do 22:00 hodin dopravní opatření včetně změn v trasách linek MHD.

Uzavírky na trasách závodů

Adidas Běh pro ženy 5 km

Od 17:30 hodin budou uzavřeny komunikace:

Na Příkopě

náměstí Republiky

Revoluční

Štefánikův most

nábřeží Edvarda Beneše

nábřeží Kpt. Jaroše

Štefánikův most

Revoluční

náměstí Republiky

Birell Běh na 10 km

Od 19:20 do 21:00 hodin budou uzavřeny komunikace

Na Příkopě

náměstí Republiky

Revoluční

Lannova

Nové Mlýny

Nábřeží Ludvíka Svobody

Těšnovský tunel

Rohanské nábřeží

Dvořákovo nábřeží

Čechův most

nábřeží Edvarda Beneše

nábřeží Kpt. Jaroše

Štefánikův most

Revoluční

náměstí Republiky

Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a uzavírky budou postupně uvolňovány po skončení závodu v jednotlivých etapách. Na uvedené komunikace se rovněž vztahuje zákaz parkování, jeho nerespektování bude znamenat odtažení vozidla.

V souvislosti s dopravním omezením bude k dispozici také bezplatná dopravně-informační linka na čísle 800 165 102. V provozu bude do 6. září v době od 9:00 do 18:00 hodin a 7. září v době od 9:00 do 21:00 hodin.

Vzhledem k jeho rozsahu si závod vyžádá také dočasné změny v trasách některých linek MHD v oblasti náměstí Republiky a Masarykova nádraží – podrobné informace můžete nalézt ZDE.

Pořadatelem Birell Grand Prix 2019 je Prague International Marathon. spol. s r.o. Podrobné informace k akci jsou k dispozici na stránkách RUNCZECH (ZDE).

