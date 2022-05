MHMP: Hasičský záchranný sbor obnovuje pravidelnou zkoušku sirén

reklama

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování se na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR opakuje každou první středu v měsíci, a to od října roku 2002. Zkouška systému v hl. m. Praze je aktivována z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Před vlastní zkouškou bude z Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy odeslána informace o chystané zkoušce cestou elektronických sirén autonomního systému varování a informování hl. m. Prahy v následujícím znění (v českém a anglickém jazyce):

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

„Test of sirens, test of sirens, test of sirens. Test of sirens will continue within several minutes. Test of sirens, test of sirens, test of sirens.“

Informace Hasičského záchranného sboru ČR o obnovení zkoušek jsou ZDE, kde je k dispozici i vizuál s upozorněním.

