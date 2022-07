MHMP: Novým hlasem autobusů a tramvají PID bude herec Jan Vondráček

reklama

Ankety o nový hlas autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy se zúčastnilo celkem 200 013 unikátních respondentů. Mohli si vybírat z kvarteta anonymních finalistů, dvou ženských a dvou mužských hlasů. Každý respondent mohl v anketě hlasovat pouze jednou a pro jediného finalistu. Hlasování probíhalo na webu DPP jeden měsíc, od 23. května do 19. června 2022. Jak budou hlasy finalistů znít v dopravních prostředcích se mohli cestující přesvědčit ve čtyřech vozech tramvajové linky č. 9 a čtyřech vozidlech autobusové linky č. 136. Každé vozidlo patřilo jednomu z finalistů, jehož hlas během trvání ankety vyhlašoval zastávky a oznamoval všechna provozní hlášení.

Hlasem č. 1 byla Jitka Moučková, herečka a dabérka, český hlas Scarlett Johansson, Naomi Watts, Rachel Weisz nebo Kalley Cuocco, která se proslavila rolí Penny v legendárním seriálu Teorie velkého třesku. Hlasovalo pro ni bezmála 20 tisíc, tj. 10 % respondentů.

Hlasem č. 2 byl Jan Vondráček, herec a dabér, český hlas Chrise O'Dowda, Bradleyho Coopera nebo Morrise „Vočka“ Szyslaka ze seriálu Simpsonovi. Získal absolutní většinu hlasů, více než 62 %, hlasovalo pro něj celkem 124 316 respondentů a anketu díky tomu jednoznačně vyhrál.

Hlasem č. 3 byla Anna Císařovská, herečka, dabérka a moderátorka, spoluzakladatelka Divadla X10, pro kterou hlasovalo téměř sedm tisíc, tj. zhruba 3,5 % respondentů.

Hlasem č. 4 byl Jakub Stárek, dabér a moderátor, který získal bezmála 50 tisíc, tj. více než čtvrtinu hlasů.

„Po otočených sedačkách v metru teď Pražané rozhodli o výběru nového hlasu pražských autobusů a tramvají. Z hlasů předvybraných odbornou komisí cestující rozhodli, že novým hlasem bude dabér, hlasatel a herec Jan Vondráček. Chci moc poděkovat paní Dagmar Hadrový, jejíž hlas skoro 30 let patřil k pražské povrchové dopravě. Její hlas bude chybět. Bylo zásadní, že s námi zasedla v komisi a spolurozhodovala o výběru finalistů. Bylo mi ctí ji navrhnout na udělení čestného občanství, které dostala a moc si ho zaslouží. Kolegové z Dopravního podniku si spolupráci nemohli vynachválit. Má za sebou i neuvěřitelně zajímavý životní příběh. Nástupce Jan Vondráček to po paní hadrové rozhodně nebude mít jednoduché, ale jsem přesvědčený o tom, že Pražané vybrali správně,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Po anketě k sedačkám ve vlacích metra jsme podruhé využili tento nástroj a nechali spolurozhodnout také naše cestující. Míra jejich zájmu nás příjemně překvapila, ankety proto budeme v DPP využívat i nadále. Je to nejen pro nás cenná zpětná vazba od samotných uživatelů MHD. S Janem Vondráčkem se vracíme, takříkajíc k otcům zakladatelům, protože prvním hlasem pražských tramvají byl herec, dabér a hlasatel Vladimír Fišer. Současně bych chtěl dosavadnímu hlasu povrchové dopravy, paní Dagmar Hazdrové, upřímně poděkovat za všech bezmála 30 let spolupráce, především za nesmírnou obětavost a profesionalitu, kdy bez ohledu na dovolenou, jiné pracovní povinnosti či zemi, ve které se momentálně nacházela, byla vždy ochotná a připravena promptně natočit veškerá požadovaná hlášení. Pevně věřím, že s Janem Vondráčkem navážeme podobnou dlouholetou spolupráci. Napadá mě ještě jedna zajímavá paralela mezi ním a prvním hlasem tramvají – oba jsou českými hlasy dvou nezaměnitelných postav ze seriálu Simpsonovi – Vladimír Fišer namluvil moderátora Kenta Brockmanna, Jan Vondráček zase barmana Vočka,“ řekl Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva a dopravní ředitel DPP a dodal: „Po podepsání smlouvy se v nejbližších týdnech pustíme do nahrávání prvních hlášení. Jako první zrealizujeme všech bezmála 1600 nahrávek pro tramvajový provoz. Nahrávání zabere zhruba měsíc, do provozu je proto nasadíme v průběhu letošního podzimu. Pak budou následovat nahrávky pro městské autobusové linky a příští rok postupně nahrávky pro spoje do jednotlivých oblastí integrovaných do PID.“

„Stejně jako doposud Dagmar Hadrova, i Jan Vondráček bude svým hlasem doprovázet cestující nejen na cestách Prahou, ale i celým Středočeským krajem. Ostatně dvě třetiny zastávek leží právě ve středních Čechách. Hlášení zastávek, se kterým se původně začalo v Praze, se stalo novým standardem všech autobusových dopravců zapojených do Pražské integrované dopravy i na příměstských a regionálních linkách. Velmi pomáhá cestujícím zorientovat se v průběhu trasy a třeba také dát včas znamení řidiči o výstupu v následující zastávce,“ řekl Petr Tomčík, ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).

„Děkuji všem, kteří pro mě hlasovali a slibuji, že budu důstojným hlasem autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy pro všechny cestující, i když mě nevolili. Na práci se velmi těším, protože je to z mého pohledu polidštění stroje. Jsou pouze dva elementy, které vozidlo polidšťují, prvním je řidič, a pak je to právě lidský hlas oznamující, kde se cestující nachází. Ve své dosavadní kariéře jsem namluvil bezmála čtyři tisícovky různých postav, být hlasem pražských autobusů a tramvají je pro mě jako rodilého Pražáka navíc čest,“ uzavřel Jan Vondráček, herec, dabér a nový hlas autobusů a tramvají PID.

V Pražské integrované dopravě, na všech autobusových a tramvajových linkách, je v současnosti 13 042 zastávkových sloupků (zastávek), z čehož necelá třetina (27 %), tj. 3 562 je na území hl. m. Prahy. To v absolutních číslech znamená 283 jedinečných názvů tramvajových zastávek, 1 316 názvů autobusových zastávek na území hl. m. Prahy a 4 601 zastávek autobusů mimo Prahu v oblastech integrovaných do PID. „Každý název tramvajové zastávky je navíc nutné nahrát dvakrát – s neklesající intonací, a pak s klesající tzv. do tečky. Konečné hlášení v tramvajích si totiž skládá software v odbavovacím systému. K tomu je potřebné připočíst až 996 provozních hlášení, což jsou většinou jednotlivá slova či slovní spojení nebo číslovky. Na autobusových městských linkách je provozních hlášení 222 a na příměstských, respektive mimopražských, dalších 92. Nový hlas autobusů a tramvají tak bude muset znovu namluvit a nahrát všech 7 793 stávajících nahrávek, které máme natočeny od paní Hazdrové,“ vysvětluje Petr Hloch, vedoucí jednotky Provoz Tramvaje DPP.

