MHMP: Praha dostaví budovu Nová Palmovka

Hlavní město plánuje v co nejbližší době dostavět budovu Nová Palmovka v Praze 8. Do budoucna by mohl právě tento objekt sloužit Agentuře Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), a to jako její sídlo. Vzhledem k vyjednávání s agenturou ze strany státu byla proto dnes podepsána mezi hlavním městem a ministerstvem financí smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Ministerstvo by následně mohlo prostory podnajmout přímo agentuře.

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib dnes podepsal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou smlouvu o budoucím využití budovy Nová Palmovka. Smlouva byla uzavřena mezi hlavním městem jako budoucím pronajímatelem a Českou republikou – ministerstvem financí – jako budoucím nájemcem. Samotná nájemní smlouva bude uzavřena jako dlouhodobý nájem na dobu 25 let. Česká republika prostory v budově Nová Palmovka v případě úspěšných jednání podnajme ve prospěch Agentury Evropské unie pro kosmický program, která bude prostory využívat jako svoje sídlo.

Do té doby plánuje hlavní město dostavět budovu Nová Palmovka a následně upravit vnitřní prostory tak, aby byly vhodné pro provoz agentury. Díky tomu by se mohla stát dostavba impulsem nejen pro rozvoj celé lokality Palmovka, ale i pro rozvoj vědy a výzkumu a pracovní příležitosti pro odborníky z celého světa. Sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program by Praze také pomohlo ke zvýšení atraktivity i pro další mezinárodní organizace v oblasti vědy a výzkumu a moderních technologií. Z předložených odborných studií by mělo umístění sídla agentury v Praze i významné pozitivní multiplikační ekonomické dopady.

„Moc si vážím toho, že EUSPA už nyní působí právě na území Prahy. Aktivity v oblasti kosmického průmyslu a vesmírného výzkumu patří mezi priority vedení hlavního města v rámci technologicky vyspělých oborů. EUSPA navíc dalece přesahuje hranice našeho města, ale i jednotlivých států. Význam a rozsah aktivit této agentury neustále roste, a proto je dobře, že by v tom mohla pokračovat v nové městské budově na Palmovce. Věřím, že tento krok přiláká do Prahy další talenty v tomto oboru a zároveň přispěje k celkovému rozvoji lokality a zlepšení kvality života místních obyvatel,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Dnešní podpis smlouvy je výsledkem tříleté práce. Máme za sebou křehká jednání o převedení nedostavěné budovy na Prahu, mnoho debat o jejím využití a jednání s ministerstvem dopravy a financí o pronájmu právě pro EUSPA. Díky tomu bude naše Palmovka jedním z center vědy. Kosmické aktivity byly vždy primárně spojovány s kosmickým výzkumem, dnes je to ale především o aplikacích, které využíváme na zemi. Více než deset procent evropského hospodářství je navázáno na družicovou infrastrukturu a je úžasné, že centrum kosmických aktivit EU je v Praze. Pro veřejnost navíc vedle EUSPA vytvoříme interaktivní centrum vesmírného výzkumu. Sídlo, kam by se agentura mohla přestěhovat během tří let, bude součástí nové městské čtvrti, v jejímž rámci vyrostou v okolí Palmovky nové školy, školky, náměstí a více než dva tisíce dostupných nájemních bytů,“ doplňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Ze strany hlavní města by měla být nejdříve dokončena dostavba budovy bez vnitřních finálních úprav interiéru. Následně budou uskutečněny další zařizovací práce přímo k plánovanému využití budovy.

Veškeré hlavní provozní náklady by do budoucna napřímo hradila Česká republika nebo případně EUSPA. S ohledem na dlouhodobý nájem bude nájemné každoročně zvyšováno o inflaci a zároveň bude docházet k tzv. revizi nájemného, a to opakovaně vždy po uplynutí doby trvání 5 let nájmu. V tuto chvíli ještě není určena přesná výše budoucího nájemného.

