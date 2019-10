MHMP: Pražská koalice představila plány na nadcházející půlrok

Předsedové koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu se shodují, že nejpalčivějším problémem Prahy zůstává oblast dopravy a krize dostupnosti bydlení. Právě proto se oblasti bydlení věnují hned čtyři radní - Hana Kordová Marvanová, Petr Hlaváček, Adam Zábranský a Milena Johnová, kteří společnými silami pracují na řešení otázky bytové nouze.

„Hlavním cílem nadcházejícího období rady je intenzivnější spolupráce na klíčových tématech, u kterých je zapotřebí vzájemná synergie. Efektivněji budeme řešit témata, jako jsou družstevní výstavba a klíčové dopravní stavby, které Praha nepochybně potřebuje. Zaměříme se i na otázky transparentnosti města a městských firem, sociální služby, školství, životní prostředí, rekonstrukci městského bytového fondu a celkově také otázky oživení města. Budeme zlepšovat kvalitu života v metropoli. Zaměříme se na odstranění vizuálního smogu, turistická vozítka a krátkodobé ubytovací kapacity nebo podporu inovačních akcí a projektů. Jsem rád, že současná rada města má oproti té předchozí jednu velkou devizu. Je složená ze skutečných odborníků, kteří umí spolupracovat. Velice jim za jejich práci děkuji a věřím, že se nám společně bude dařit spolupracovat a naplňovat sliby voličům tak, jak se tomu dělo doposud,“ říká primátor Zdeněk Hřib.

„Koalice tvrdě pracuje a jsem ráda, že se radě plné odborníků daří plnit plány napříč koalicí. V oblasti transparentnosti bych ráda vyzvedla spolupráci Adama Zábranského a Jana Chabra na zásadách pro městské společnosti, které zajistí dostatečnou kontrolu a informovanost vlastníka i veřejnosti. Zamezí se tak střetu zájmů a zavedou jednotná pravidla například pro informování o zakázkách, způsobu informování a sponzoringu. Pavel Vyhnánek ve spolupráci s Adamem Zábranským také úspěšně spustili aplikaci CityVizor. Zábranský připraví také plán rekonstrukcí bytových domů a bytů spravovaných magistrátem a ve spolupráci se Zdeňkem Hřibem a radní Hanou Kordovou Marvanovou se v nadcházejícím půl roce budou zabývat také otázkou krátkodobých ubytovacích kapacit. Radní Vít Šimral ve spolupráci s primátorem Zdeňkem Hřibem a Adamem Zábranským také prověří možnosti zlepšení dostupnosti ubytovacích kapacit pro studenty vysokých škol. Jsem ráda, že se Vít Šimral zaměří na rozšíření fondů solidarity pro děti ze sociálně ohrožených rodin ze středních, mateřských i základních škol a zasadí se o to, aby se školní hřiště otevřela veřejnosti. Věřím, že se do konce října finálně vyřeší otázka nesmyslné politické deklarace, která je obsahem smlouvy o partnerských městech s Pekingem, a Praha přestane být zbytečně zatahována do zahraniční politiky,“ uvádí předsedkyně klubu Pirátů Michaela Krausová.

„Také za nás je spolupráce dobrá, a když se ohlédnu za tím, v jakém stavu byly projekty před naším příchodem na magistrát, je pokrok opravdu obrovský. S Prahou sobě jsme do koalice šli s vizí prosazovat velké dopravní stavby, přidat peníze do školství a zkvalitnit sociální služby, a to se daří. Vyzdvihnout chci skvělou spolupráci Adama Scheinherra s Petrem Hlaváčkem, které čeká projednávání nové podoby městského okruhu konečně odpovídající moderním parametrům, a zároveň do konce roku náměstci podají žádost o stavební povolení na první úsek metra D. Milena Johnová ve spolupráci s Adamem Zábranským startuje projekt, jak poskytnout důstojné bydlení lidem s autismem, na které stát zapomněl. I pro příští rok se díky práci Pavla Vyhnánka a Víta Šimrala podaří přidat peníze do školství, kde také vykrýváme, kde stát zaspal. Pokračovat budeme také v oživování zanedbaných míst, novinky chystají Hanka Třeštíková s Pavlem Vyhnánkem v Holešovické tržnici, na Výstavišti a dalších místech,“ popisuje předseda klubu Praha sobě Jan Čižinský.

„Končíme první rok funkčního období a já jsem přesvědčen, že Spojené síly pro Prahu (TOP 09 + STAN) potvrzují, že do týmu města dosadily skutečné odborníky. Naprostou prioritou pro nás jsou práce na nové variantě městského okruhu, kde sázíme na odbornost náměstka pro územní rozvoj a plánování Petra Hlaváčka, který se skvěle doplňuje jak s naším radním Chabrem, tak s koaličním náměstkem Adamem Scheinherrem. Za velmi podstatnou pak považujeme oblast životního prostředí. Osobně se velmi těším na výsledek spolupráce náměstků Hlaváčka a Hlubučka v oblasti revitalizace parků, které jsou pro mnohé Pražany nezbytnou oázou klidu v jejich každodenním životě. Radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová se zaměří na rozvoj družstevního bydlení, které pomůže zlepšit dostupnost bytů v Praze. Zároveň chystá návrhy na legislativní změny v daňových zákonech - zrušení daně z nabytí nemovitosti a snížení sazby DPH na pořízení novostavby. Paní radní bude rovněž pokračovat v práci na vzniku Muzea paměti XX. století, které považujeme za důležité s ohledem na pochopení vlastní historie, současnosti i budoucnosti. Radní pro majetek Jan Chabr ve spolupráci s náměstkem Pavlem Vyhnánkem usilovně pracuje na obnově Staroměstské tržnice, která začne letos na podzim. Chceme, aby v této kulturní památce vznikla tržnice evropského formátu, která bude nejen centrem dobrého jídla a pití, ale také příjemným místem setkávání,“ dodává k práci koalice předseda klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

autor: Tisková zpráva