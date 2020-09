MHMP: Pražská telefonní čísla pro hlasování doma do přenosné volební schránky

Ve dnech 2. a 3. října a v případě druhého kola ve dnech 9. a 10. října 2020 se v hlavním městě Praze uskuteční ve třech volebních obvodech volby do Senátu Parlamentu České republiky. Voličům v nařízené karanténě nebo izolaci je podle v srpnu schváleného zákona umožněno hlasovat u drive-in volebního stanoviště nebo doma do zvláštní přenosné volební schránky.

Pro hlasování v domácnosti musí volič podat telefonickou žádost, v Praze jsou pro podání žádosti k dispozici tato telefonní čísla: 773 026 008, 773 026 020 a 773 026 689 zřízená Magistrátem hl. m. Prahy.

Voliči v izolaci a v karanténě, kteří nemohou ze závažných důvodů hlasovat na volebním stanovišti, mohou podle zákona využít další způsob hlasování a pozvat si komisi domů. Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky podává volič telefonicky nejpozději do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb, tj. do čtvrtka 1. října 2020.

Telefonní čísla pro podání žádosti - 773 026 008, 773 026 020 a 773 026 689 - jsou již v provozu a budou voličům k dispozici v těchto dnech a hodinách:

ve středu 23. září 9:00 – 18:00 hodin

ve čtvrtek 24. září 9:00 – 16:00 hodin

v pátek 25. září 9:00 – 14:00 hodin 9 hodin do 14 hodin

v úterý 29. září 9:00 – 16:00 hodin

ve středu 30. září 9:00 – 18:00 hodin

ve čtvrtek 1. října, tj. v poslední den lhůty, 9:00 – 20:00 hodin

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:

jméno (jména) a příjmení

datum narození

adresu místa trvalého pobytu

adresu místa, kde pobývá na území volebního obvodu, v němž je oprávněn hlasovat

telefonní číslo

Hlasování se uskuteční v místě pobytu voliče, vždy však na území volebního obvodu, v němž je volič oprávněn hlasovat. Hlasování je možné ve dvou dnech – 2. října od 7:00 do 22:00 hodin a 3. října od 7:00 do 14:00 hodin. Ve druhém kole pak ve dnech 9. října a 10. října ve stejných časech jako v prvním kole.

Drive-in volební stanoviště

Pro osoby v karanténě a v izolaci Praha zřídí dvě volební stanoviště. Jedno stanoviště rozdělené na dvě části pro každý volební obvod zvlášť vznikne na parkovišti na Letné pro volební obvody č. 27 (Praha 1) a č. 21 (Praha 5). Další stanoviště vznikne na parkovišti za Poliklinikou Prosek pro volební obvod č. 24 (Praha 9). Mapky s vyznačením drive-in volebních stanovišť jsou v příloze.

Tato volební místa budou takzvaně drive-in a bude do nich možné zajet vozidlem stejně tak jako do drive-in testovacích míst na koronavirus. Volič nebude vystupovat z vozidla, ale jen otevře okénko. Přítomna bude volební komise, kterou tvoří zapisovatel a tři vojáci Armády ČR v činné službě. Termín senátních voleb bude na drive-in místech vždy ve středu, tedy 30. září pro první kolo a 7. října pro druhé kolo. V obou případech bude místo k dispozici od 7:00 do 15:00 hodin.

Hlasování osobám v karanténě a v izolaci umožnilo přijetí zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (č. 350/2020 Sb.), který nabyl účinnosti 24. 8. 2020. Zákon umožňuje hlasovat osobám s nařízenou karanténou nebo izolací kvůli ochraně veřejného zdraví před nemocí COVID-19 ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020.

Drive-in volebního stanoviště Letná:

Drive-in volebního stanoviště Prosek:

