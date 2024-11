MHMP: Radní projednali a odsouhlasili návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025

V příjmech počítá hlavní město v příštím roce s částkou 81,70 miliardy korun z daní a s rovnými 3 miliardami korun z nedaňových příjmů. Transfery od státu dosáhnou 29,21 miliardy korun, zejména v oblasti sociální a školské.

Běžné výdaje Prahy jsou plánovány na 91,20 miliardy korun. Přes polovinu běžných výdajů města tvoří doprava a školství, dohromady tyto dvě kapitoly budou mít k dispozici téměř 60 miliard korun.

Kapitálové výdaje metropole činí nově 22,3 miliardy korun, přesun peněz v rozestavěných akcích tvoří dalších 14 miliard korun. Jedná se o největší objem investic v historii hlavního města. Přesto hlavní město nemůže být spokojeno s investičním tempem, protože řada velkých miliardových investic se potýká se zdlouhavým procesem soutěžení dodavatelů a povolování staveb.

Dvacítka největších investic se na celkových investicích podílí zhruba 18 miliardami korun. Opět vede doprava (linka metra D, Libeňský most, Dvorecký most, Terminál Smíchov, tramvajová trať na Václavském náměstí a další v Počernické ulici). Významně porostou investice do infrastruktury (například do Ústřední čistírny odpadních vod, bioplynové stanice nebo expozice Arktida v Zoo Praha), dále do oblasti školství (nové objekty škol v Újezdě nebo v Březiněvsi) a také do kultury (rekonstrukce Divadla na Vinohradech i Průmyslového paláce). Významná je pak také prestižní investice do sídla evropské vesmírné agentury EUSPA za více než miliardu jen v roce 2025, která ovšem svým významem překračuje Českou republiku.

„Jsem velmi rád, že mohu i letos předložit Radě hlavního města kvalitní rozpočet, který je vyrovnaný. Významné je, že se nám daří navyšovat podíl investic hlavního města, především do dopravy a školství, bez kterých se Praha neobejde,“ komentuje Zdeněk Kovářík, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.