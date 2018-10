MPO: Medaile za nejvstřícnějšího úředníka pro vedoucí oddělení protokolu

Podnikatelé tímto oceněním vyjádřili poděkování za její dlouholetou vstřícnost a profesionalitu mj. při realizaci zahraničních podnikatelských misí, jichž se zástupci MPO zúčastňují. Renata Oblezarová díky svých dlouholetým zkušenostem pomáhala a pomáhá v často nelehkých podmínkách zahraničních misí zajišťovat jejich hladký a bezproblémový průběh.

„Jsem velmi ráda, že někdo dokáže také ocenit práci státních úředníků. A ještě víc mě těší, že Hospodářská komora České republiky ocenila právě vedoucí protokolu Ministerstva průmyslu a obchodu,“ uvedla k ocenění ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

„Musím přiznat, že ocenění kolegů z Hospodářské komory mě velmi potěšilo. Svou prací se snažím alespoň trochu změnit mínění o pracovnících státní správy a zvyšovat úroveň vzájemné spolupráce,“ dodala Renáta Oblezarová.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje Renáta Oblezarová již 18 let. Z toho 8 let působila jako asistentka ministrů a od roku 2008 přešla do oddělení zahraničního protokolu, který se tedy věnoval přípravě předsednictví ČR v EU. V roce 2009 byla jmenována vedoucí oddělení protokolu. Spolupracovala celkem s 12 ministry průmyslu a obchodu a věnovala se přípravě jejich zahraničních pracovních cest do desítek teritorií, včetně těch, které byly doprovázeny podnikatelskými misemi.

Merkurova medaile je od roku 2013 předávána osobnostem, podnikatelům, institucím a organizacím včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti Hospodářské komory ČR. Má formu čestné medaile, která nese jméno římského boha obchodu Merkura, který se stal symbolem pro komorové hnutí a většina komor na světě včetně HK ČR používá ve svém znaku právě jeho symboliku.

Psali jsme: MPO: Změny v dozorčí radě a představenstvu ČEPS BIS a MPO ČR nabídnou firmám školení pro boj se špionáží MPO: Česká republika se připojila k mezinárodní Vodíkové iniciativě MPO připomíná na srpnových známkách a dopisnicích Bombajský dopis i světovou výstavu PRAGA 2018

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva