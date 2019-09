MŠMT: V Bruselu jednala Rada EU pro konkurenceschopnost

V rámci prvního bodu jednání Rady EU byla vedena diskuse na téma „Rozvoj naší ekonomické základny: vize dlouhodobé strategie udržitelného růstu“.

Tento dokument by se měl stát základem pro budoucí závěry finského předsednictví k udržitelnému růstu. Předsednictví proto vyzvalo členské státy, aby zvážily, zda mají stěžejní body dokumentu přispět k pracovnímu programu Evropské komise pro následující pětileté období. Česká republika takto navrhované priority podpořila a upozornila na skutečnost, že výzkum a inovace je nezbytné vnímat jako klíčový element přinášející znalostní řešení socioekonomických výzev, jimž čelí evropská populace, a měly by být reflektovány napříč sektorovými politikami EU. Je však potřeba zajistit správné nastavení implementace těchto priorit a stanovit jasné, ambiciózní a splnitelné cíle, které by přispěly k dlouhodobě udržitelnému rozvoji EU.

Druhý bodem jednání bylo téma „Balíček Horizon Europe: Synergie s ostatními programy“. V rámci toho balíčku se hovořilo tzv. „pečeti excelence“ (Seal of Excellence) tedy o možnosti finanční podpory vysoce kvalitních, nicméně doposud nefinancovaných návrhů projektů předložených do výzev rámcového programu „Horizon Europe“. Tyto projekty by měly být v budoucnosti financovány z alternativních zdrojů podpory, a to včetně Evropských strukturálních a investičních fondů. Česká republika považuje za důležité, aby posilování synergií mezi jednotlivými programy EU a sektorovými politikami EU, bylo i nadále podporováno zjednodušením a harmonizací administrativních a finančních pravidel, a v tomto ohledu podpořila myšlenku, aby se návrhy projektů jednou předložené do hodnotícího procesu rámcového programu „Horizon Europe“, stávaly automaticky kompatibilní s evropskými pravidly veřejné podpory.

autor: Tisková zpráva