MZV: Slovensko zpřísňuje pravidla pro děti, starší 12 let

Přinášíme pravidelný souhrn změn, týkajících se cestování do zahraničí (a následných návratů do ČR). Ke změnám v tzv. cestovatelském semaforu, který každý týden aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví, dochází na základě dat ECDC.

Situace se mírně zlepšila pouze v Dánsku, Lucembursku a Nizozemsku. Do tmavě červené barvy, tedy kategorie s velmi vysokým rizikem nákazy, se zbarvilo Monako. Podmínky ke vstupu od nového týdne zpřísní Slovensko, a to pro děti od 12 let. Nově pro ně budou platit stejná pravidla jako pro dospělé.

Situace v evropských zemích se většinou mírně zhoršuje

Do oranžové barvy se v cestovatelském semaforu od pondělí 9. srpna přesunou Dánsko, Lucembursko, Litva, Švédsko a San Marino. Do červené barvy přibudou následující země: Estonsko, Island a Nizozemsko. Nadále platí, že příjezd z těchto zemí je v podstatě bez omezení pro plně očkované. Stačí vyplnit příjezdový formulář. Přehledná pravidla cestování do oblíbených destinací jsou dostupná také na webu Dovolena2021.cz.

Na Slovensko pouze s plným očkováním, nově i děti od 12 let

Od 9. srpna dochází ke změně při cestování na Slovensko, a to v pravidlech pro děti starší 12 let. Pro děti ve věku 12 až 18 let budou nově platit stejná pravidla jako pro dospělé. Děti do 12 let mají vstup stejný jako doprovázející osoba, tzn. povinná karanténa pouze v případě, že rodič není plně naočkován. Nadále platí, že k cestě na Slovensko je potřeba plně ukončené očkování. V případě dvou dávek 14 dní až 12 měsíců po aplikaci druhé dávky, v případě jedné dávky 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny. Očkování lze prokázat Covid pasem nebo národním certifikátem s QR kódem. Všichni ostatní musí po příjezdu na Slovensko do karantény, kterou lze ukončit negativním PCR testem (nejdříve 5 dní po příjezdu). Slovensko neuznává ani PCR testy, ani doklad o prodělání COVID-19. Zároveň je pro všechny cestovatele starší 12 let povinná elektronická registrace před cestou přes webové stránky korona.gov.sk/ehranica. Výjimku z registrace tvoří tranzit.

Španělsko vyřadí ČR z rizikových oblastí

V nově zveřejněném španělském seznamu rizikových oblastí platném od 9.srpna již není ČR uvedena vůbec, tedy ani dosud uváděný region Prahy. Od pondělka tak platí možnost příletů z ČR do Španělska pouze s QR kódem.

