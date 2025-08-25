MZV: Ve zvláštním seznamu voličů je aktuálně 24 206 českých občanů

Zapsání do toho seznamu je jednou z podmínek pro historicky první korespondenční volbu. Ta je určená českým krajanům, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí. K finálnímu termínu se v zahraničí do seznamu zapsalo 24 206 českých občanů. Celkový počet voličů, zapsaných v seznamu, se ještě změní. Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra totiž vyhodnocují ještě ty žádosti, které přišly o víkendu včetně zemí s časovým posunem.
„Korespondenční volba patřila dlouhodobě k největším přáním českých krajanů. Jsem rád, že jsme jim toto přání splnili. Pro naše diplomaty na 108 zastupitelských úřadech, kde se bude hlasovat, jde o velký projekt, na který jsme je dlouhé měsíce proškolovali,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Největší zájem českých občanů o zápis do zvláštního seznamu voličů zaznamenaly USA s celkovým aktuálním počtem 2374 voličů, následuje Londýn, kde se přihlásilo 1976 českých občanek a občanů, a velký zájem byl také v Sydney, které zatím hlásí 1233 zapsaných, a v Bruselu s 1216 zapsanými.
Velký nárůst, pravděpodobně hlavně ze strany českých studentů, zaznamenali na zastupitelském úřadu v Haagu, kde bylo začátkem března zapsáno 369 lidí a aktuální číslo je nyní 908 lidí.
„Zájem našich krajanů mě těší, chci ale připomenout, že aby mohli volit korespondenčně, musí splnit ještě druhou podmínku. Tou je žádost o vydání písemností ke korespondenční volbě. Na tento krok mají čas do tohoto pátku, tedy do 29. srpna,“ dodal šéf české diplomacie. Podrobný postup je možné najít na webových stránkách MZV pod bannerem s názvem korespondenční volba.
Do zvláštního seznamu voličů jsou zapsáni i ti občané, kteří budou na zastupitelských úřadech a generálních konzulátech volit osobně a učinili tak i v minulosti. K těmto osobám se zároveň připočtou ti voliči, kteří volí prostřednictvím voličských průkazů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva