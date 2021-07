MZe: Hřebec Warness z píseckého hřebčince odletí po pobytu v lázeňském městě Cáchy na OH do Tokia

reklama

Na tokijské hry odletí Warness, který je v předepsané karanténě v německém lázeňském městě Cáchy, v pondělí 26. července. Do jeho sedla byl nominován jeden z nejlepších českých jezdců Kamil Papoušek.

„Účast hřebce Warnesse na Letních olympijských hrách v Tokiu je velkým úspěchem. Do píseckého hřebčince přišel jako dvouleté hříbě poté, co jsme ho vybrali v Nizozemsku. Nejprve se stal úspěšným plemeníkem a ve čtyřech letech odstartovala jeho sportovní kariéra. Jeho jezdcem a trenérem se stal vedoucí střediska našeho hřebčince Jakub Štěrba a po prvních umístěních začal vyhrávat, co šlo,“ řekl ředitel Zemského hřebčince Písek Karel Kratochvíle.

Jakub Štěrba Warnessovy schopnosti objevil a po dohodě s vedením hřebčince ho nabídl jednomu z nejzkušenějších a nejúspěšnějších českých parkurových jezdců Kamilu Papouškovi. O tom, že byla tato volba správná, svědčí například už jeho první nominace do družstva Poháru Národů při CSI***, kde loni Warness potvrdil své kvality a díky svému výkonu dopomohl nejen týmu k pátému místu, ale splnil i kvalifikaci pro účast na olympijské hry.

„Warness je obrovský charakter, srdcař a kliďas, je opravdu výborným koněm pro tuto soutěž. Za rok a půl, co ho jezdím, jsme ušli opravdu velký kus cesty a na olympiádě se chceme jako tým probojovat do druhého kola a dosáhnout co nejlepšího výsledku. Rozhodně tam nechceme být jen do počtu. Pravdou je, že jsem nikdy nepomyslel na to, že by něco takového mohlo přijít, proto účast na olympijských hrách beru jako takovou satisfakci za to, že se člověk čtyřicet let pohybuje kolem koní a dává tomu opravdu všechno. Jsem moc rád, že mám možnost tam jet, že mi to písecký hřebčinec umožnil,“ uvedl parkurový jezdec a olympionik Kamil Papoušek.

