MZe: Obnovu lesů zničených kůrovcem zajistí i prodloužení doby lovu

Myslivci dostali účinnější nástroj, jak regulovat narůstající počty spárkaté zvěře. MZe připravilo vyhlášku, kterou prodlužuje doby lovu u vybraných druhů. Změny se konkrétně týkají lovu těchto druhů zvěře: daněk skvrnitý jelen evropský, muflon, sika japonský, srnec obecný a kamzík horský (prase divoké je možné lovit celoročně už od roku 2016). Hlavním důvodem je ochrana nově vysazovaných stromků zejména na holinách po vytěženém kůrovcovém dříví. Právě na mladých dřevinách způsobuje spárkatá zvěř značné škody.

Prodloužení doby lovu budou moci myslivci využít v případech, kdy to bude kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě nezbytné. Jde o možnost, nikoliv povinnost využít celého rozsahu doby lovu. Ta se obecně prodlužuje maximálně o jeden měsíc. U zvěře do dvou let věku, kromě kamzíků, se rozšiřuje na celý rok. Rozšíření doby lovu platí do konce března 2025.

Předchozí platná vyhláška o dobách lovu byla z roku 2002. Od té doby se podstatným způsobem změnily podmínky na větší části území České republiky. Vlivem sucha, podkorního hmyzu a dalších nepříznivých vlivů v posledních letech v lesích významně vzrostly zalesňované plochy.

Rozšíření doby lovu u zvěře starší dvou let:

a) daněk skvrnitý – daněk od 1. července do 31. ledna, daněla od 1. srpna do 31. ledna (dosud: daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince, daňče od 16. srpna do 31. března)

b) jelen evropský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna (dosud: jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna, kolouch od 1. srpna do 31. března)

c) muflon – muflon od 1. července do 31. března, muflonka od 1. července do 31. prosince (dosud: muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince, muflonče od 1. srpna do 31. března)

d) sika japonský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna (dosud: jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna, kolouch od 1. srpna do 31. března)

e) srnec obecný – srnec od 1. května do 30. září, srna od 1. srpna do 31. prosince (dosud: srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince)

f) kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 31. prosince (dosud: kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu)

Celé znění vyhlášky najdete ZDE.

Psali jsme: Ministr Toman: Rajonizací vytváříme podmínky pro lepší zvládnutí kůrovcové kalamity Ministr Toman: Cílem návrhu je zákaz uvádění na trh potravin dvojí kvality Ministr Toman: Díky podpoře budou vlastníci lesů lépe čelit následkům sucha a kůrovcové kalamity MZe: Budoucnost českého včelařství? Méně chemie, propagace českého medu a další vzdělávání včelařů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.