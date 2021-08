Masarykova univerzita: Navrhl transformaci automobilového průmyslu a získal cenu

reklama

Do tématu v současné době velmi diskutované transformace automobilového průmyslu na průmysl ekologické mobility se trefil doktorand Fakulty sociálních studií MU Patrik Gažo.

Za svůj odborný článek a prezentaci na mezinárodní konferenci GERPISA 2021 získal cenu Young Author Prize, se kterou se pojí i finanční ohodnocení a možnost publikace ve speciálním čísle akademického časopisu The International Journal of Automotive Technology and Management (IJATM).

Cenu uděluje organizace GERPISA, což je mezinárodní síť vědců a vědkyň, kteří se zabývají automobilovým průmyslem a jeho zaměstnanci. Podmínkou zisku ocenění je kromě prezentace textu i to, že o cenu usiluje student, doktorand nebo výzkumník postdoktorandského programu ve věku do 37 let. Mezinárodní porota přihlíží ke kvalitě prezentace, výsledky, rešerše i k interdisciplinaritě příspěvku.

Oceněný článek a prezentace Patrika Gaža vychází z výzkumu, na kterém spolupracoval na Katedře enviromentálních studií FSS s Thomasem Smithem a s Monikou Martiškovou z Univerzity Karlovy. „Výzkum vznikal v rámci projektů zabývajících se spravedlivou transformací v automobilovém průmyslu ve smyslu zaměstnanosti a zároveň možnostmi na změnu ve smyslu produkce ekologičtějších forem dopravy. Naším cílem bylo identifikovat, analyzovat a kriticky diskutovat překážky transformace automobilového průmyslu na průmysl ekologické mobility na Slovensku a v České republice z pohledu různých zainteresovaných stran,“ popisuje výzkum, který převedl do odborného akademického článku prezentovaného na konferenci GERPISA.

Na brněnské Fakultě sociálních studií se zabývá sociálně ekonomickou transformací společnosti v oblasti práce v průmyslu, spravedlivým přechodem produkce a automobilitou. „Primárně se zaměřuji na rozpory a vztahy mezi zájmy pracující třídy a přírodou, na souvislosti mezi zájmy této skupiny pracujících a snahou organizací o řešení ekologické a klimatické krize,“ říká Gažo s tím, že jeho specializací je „Just transition“. „Jde o otázku přechodu průmyslové výroby na sociálně spravedlivé a ekologicky udržitelné formy produkce. Konkrétně zkoumám možnosti a úlohu pracovníků ve výrobě v procesu přechodu automobilového průmyslu na elektromobilitu,“ dodává mladý doktorand, který se ve volném čase věnuje jízdě na horském kole. „Jezdil jsem poloprofesionálně dirt jump a slopestyle, což jsou skoky přes překážky, na kterých jezdec předvádí ve vzduchu různé triky. Dnes mě už víc baví sjezd, enduro a freeride v lese, užívám si to i jako způsob, jak si vyvětrat hlavu od studijních a pracovních povinností,“ dodává Patrik Gažo. Do dvou let by také dokončil doktorát a dále se věnoval výzkumu ve výrobním sektoru ekonomiky, který je pro řešení klimatické krize klíčový.

Mezitím ale ještě v rámci nového projektu Technologické agentury ČR, který katedra získala, bude zkoumat perspektivy spravedlivé transformace české energetiky s přihlédnutím k otázce budoucnosti práce v nízkouhlíkové ekonomice. „Věci, které dělám pracovně, jsou pro mě zajímavé i v osobním životě, což je obrovskou výhodou a posouvá mě to dál,“ přiznává úspěšný student Masarykovy univerzity.

