Masarykova univerzita: V Univerzitním centru Telč se uskuteční série diskusních odpolední

Akademický život se o prázdninách pomyslně přesouvá do Telče, kde již dvacet let působí Univerzitní centrum Masarykovy univerzity (UCT MU). Vedle vzdělávacích a dalších akcí se o letošních prázdninách stane také místem diskusních setkání, která se díky životním a profesním zkušenostem hostů mohou stát obohacujícím prvkem populárního festivalu Prázdniny v Telči. „Půjde o milá neformální setkání se známými osobnostmi, se kterými se budeme společně zamýšlet nad aktuálními i věčnými tématy,“ říká Jaroslav Makovec, ředitel UCT MU a dodává: „Je to nový formát, který by mohl festivalu dodat nový rozměr.“ I tato nová aktivita souvisí s pojetím Masarykovy univerzity, která řadou svých aktivit potvrzuje své poslání moderní vzdělávací a kulturní instituce 21. století. Čtveřici besed s významnými osobnostmi společenského i politického života pořádá ve spolupráci s festivalem Kulturní centrum Masarykovy univerzity.

V pondělí 29. července nese setkání s Petrem Pithartem podtitul Sto let vzestupů a pádů demokracie, ve středu 31. července zní téma besedy s Andrejem Borisovičem Zubovem Ruská katastrofa a možnosti, jak ji překonat. V následujícím týdnu v úterý 6. srpna vystoupí Michael Žantovský v diskusi pod názvem Česká republika ve světě před třiceti lety a dnes a závěrečné setkání se uskuteční ve čtvrtek 8. srpna s Magdou Vášáryovou, která bude debatovat o Češích a Slovácích v historii a současnosti. Diskusní setkání se budou konat v univerzitní knihovně od 16 hodin, moderátory besed budou Ivana Chmel Denčevová (Český rozhlas Plus) a prorektor Masarykovy univerzity Jiří Hanuš.