Ministerstvo dopravy: Mise Zero-G má velitelku, pátou členkou posádky bude Jana Plodková

Kadetům bude velet český astronaut ve výcviku Aleš Svoboda a doprovodí je i velitelé jednotlivých částí letounu, a to Yemi A.D., Jan Spratek, Simon Klinga a Jana Plodková, známá z kultovního seriálu Kosmo. Projekt Zero-G tak nejen že přibližuje budoucím generacím realitu kosmického výzkumu, ale zároveň inspiruje k většímu zapojení dívek a žen do světa vědy a technologií.

Mise Zero-G (ZDE), která je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru (ZDE), odstartuje už 30. března. Speciálně upravený Airbus 310 společnosti Novespace odstartuje ze třetího terminálu pražského letiště a během přibližně tříhodinového letu bude provádět parabolické manévry, které na palubě na několik minut vytvoří stav beztíže.

Posádka letu Zero-G, kterou bude tvořit skupina dvaceti nejúspěšnějších studentů a studentek z celé České republiky, pět velitelů a několik ambasadorů z řad známých osobností, si tak okusí to, co zažívají pouze astronauti na oběžné dráze. „Zažít stav beztíže na vlastní kůži je něco, co se většině lidí nikdy nepoštěstí. Díky projektu Zero-G však tato možnost otevírá dveře mladým talentům z celého Česka. Věřím, že právě tato zkušenost v nich posílí nejen zájem o vesmír, ale také chuť podílet se na technologickém a vědeckém pokroku, který má pro naši zemi strategický význam. Posilování českého kosmického průmyslu a vědy totiž začíná právě motivací nové generace,“ říká k projektu Zero-G ministr dopravy Martin Kupka, pod jehož resort kosmické aktivity spadají.

Velitelská pětice, která mladé vesmírné nadšence provede tímto jedinečným zážitkem, zahrnuje i ženskou velitelku – herečku Janu Plodkovou. Její zapojení není jen symbolickým odkazem na kultovní seriál Kosmo, ve kterém ztvárnila roli kapitánky, jež se na palubu vesmírného letu nakonec nedostala, ale především jasným signálem, že přírodní vědy, vesmír a technologie už dávno nejsou pouze mužskou doménou.

„Možnost zapojit se do projektu Zero-G a zažít parabolický let na vlastní kůži pro mě jistě bude nezapomenutelná zkušenost. Jako herečka oceňuji, že se do takových projektů zapojuje i kultura a umění – vždyť právě kreativita, humor a nové perspektivy jsou často klíčem k objevování. A pokud můj let inspiruje více dívek, aby se nebály vystoupit ze své komfortní zóny a zkoušely nové věci, pak tahle moje “vesmírná” cesta měla smysl,“ říká velitelka mise Zero-G, Jana Plodková.

Účast v projektu Zero-G není jen o fyzické připravenosti, ale právě také o schopnosti zvládat stres a rychle se adaptovat na neznámé situace – podobně jako skuteční astronauti.

„Psychická odolnost, schopnost dobře se rozhodovat pod tlakem a týmová spolupráce – to jsou dovednosti, které hrají klíčovou roli nejen při vesmírných misích, ale i v různých pracovních týmech, vědecké nevyjímaje. Přestože se v minulosti technické oblasti spojovaly spíše s muži, dnes je jasné, že rozmanitost v týmech přináší lepší výsledky, větší pohodu a více perspektiv řešení problému. Podpora žen ve vědě a technice proto není jen otázkou rovnosti, ale i kvality výsledků a budoucnosti těchto oborů. Jsem proto ráda, že polovinu našich Zero-G finalistů tvoří dívky,“ vysvětluje psycholožka Iva Poláčková Šolcová (AVČR), která se dlouhodobě věnuje kosmické psychologii a výzkumu skupin v prostředí izolace a omezení v rámci národních i mezinárodních projektů. Zkoumá prožívání, emoce a motivaci v extrémních podmínkách či specifických životních situacích. Své odborné znalosti uplatnila také při testování a výběru kadetek a kadetů pro misi Zero-G.

Vesmírná výzva vrcholí: Finalisty čeká závěrečný survival camp

Zatímco velitelská posádka je již kompletní, o finálním složení studentské posádky mise Zero-G stále není rozhodnuto. Zbývajících 26 finalistů (z téměř 900 přihlášených dětí a studentů z celého Česka), kteří prošli pěti náročnými etapami výběru, nyní čeká poslední výzva – a sice survival camp. Tento intenzivní výcvik přežití v náročných podmínkách prověří nejen jejich fyzickou zdatnost, ale i psychickou odolnost, schopnost týmové spolupráce a reakce ve stresových situacích.

Teprve po tomto testu se ukáže, kdo se nakonec stane součástí finálního týmu a zažije stav beztíže na palubě speciálně upraveného letounu. „Tento let není jen splněním snu pro dvacítku mladých talentů, ale i důležitým krokem k budoucím vesmírným misím. Účastníci Zero-G se stanou ambasadory českého kosmického programu a inspirací pro další generace, které mohou v budoucnu posouvat hranice české vědy a technologií,“ uzavírá ministr dopravy Martin Kupka.

