Ministerstvo financí: Deváté kolo Účtenkovky už zná své výherce

Pomocí generátoru náhodných čísel bylo vylosováno 21 025 jedinečných BKP kódů. Slosování, na které dohlíželi dva zástupci Ministerstva financí, proběhlo opět bez problémů. Jednotliví výherci byli informováni SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud mají hráčský účet, naleznou informaci o výhře také v záložce Výhry. Kompletní výherní listina z osmého slosování je zveřejněna na webu Ministerstva financí a Účtenkovky.

Výhry z devátého slosování do nominální výše 20 tis. korun včetně si mohou soutěžící osobně vyzvednout v sídle Sazky již zítra, tedy 16. července. Na účet budou výhry hromadně rozesílány 17. a 27. července a 10. srpna. Připomínáme, že pro výplatu výhry je nutné zřídit si hráčský účet, a to do 30 dnů od informování o výhře. U menších peněžitých výher do 20 000 Kč včetně si mohou soutěžící zvolit mezi bezhotovostním převodem a jejím osobním vyzvednutím. U peněžitých výher nad 20 tis. Kč může výplata proběhnout pouze bezhotovostním převodem na základě ověření věku a totožnosti. Vůz značky Ford EcoSport předají novému majiteli zástupci Ministerstva financí osobně.

Podrobné statistiky k devátému kolu Účtenkovky budou zveřejněny v pondělí 16. července ve 14:00.

autor: Tisková zpráva