Ministerstvo financí: Účtenkovka se mění. Vzroste počet výher i šance na výhru

Počet výher, které jsou v Účtenkovce každý měsíc rozdělovány, vzroste z 21 025 na 30 215, tedy o třetinu. Při průměrném počtu zaregistrovaných účtenek 45 měsíčně se tedy šance na výhru v případě středně aktivního hráče zvýší z 1:15 na 1:10. Celková hodnota výher zůstane nezměněna, a to v původní měsíční výši 5 mil. Kč plus věcná cena v podobě automobilu v hodnotě cca 400 tis. Kč. Nemění se ani počet a pořadí hlavních pěti výher, tedy (1) jeden milion korun, (2) automobil, (3) 300 tisíc, (4) 200 tisíc a (5) 100 tisíc korun.

Aktuální rozložení výher:

1.000.000,- Kč (1)

Osobní automobil (1)

300.000,- Kč (1)

200.000,- Kč (1)

100.000,- Kč (1)

20.000,- Kč (10)

1.000,- Kč (200)

100,- Kč (30 000)

Vozidlem, o které se bude soutěžit již v dnešním slosování, bude nově Ford Focus Trend EcoBoost v provedení kombi, který pro nadcházejících 6 měsíců vystřídá dosavadní model Toyota Auris Touring Sports. Díky novince v herním plánu bude mít Ministerstvo financí možnost uspořádat i mimořádné slosování o speciální výhry, pokud se rozhodne soutěžící překvapit dalším slosováním a to například o ceny z prostředků za dosud nakumulované nevyzvednuté výhry.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o řádném průběhu Účtenkovky přistoupil úřad k omezení počtu účtenek na jednoho hráče za měsíc. Nově bude moci každý hráč registrovat maximálně 500 účtenek. Do limitu se započítávají i účtenky, které z důvodu nesplnění pravidel stanovených v herním plánu nebudou zařazeny do slosování. I nadále bude provozovatel loterie důsledně dohlížet na to, aby každý hráč měl pouze jeden hráčský účet, a to například prostřednictvím ověřování totožnosti v případě významnějších výher.

„Ministerstvo financí na dodržování pravidel Účtenkovky dohlíží velmi pozorně. Ochrana poctivých hráčů před případným zneužitím či ohýbáním pravidel je pro nás prioritou. To byl také hlavní důvod, proč jsme na základě analýzy zkušeností ze zahraničí přistoupili k pravidlu, že jeden soutěžící může od jednoho obchodníka zaregistrovat pouze jednu účtenku denně a nyní jsme přistoupili i k limitu 500 účtenek měsíčně. Ten je přitom dostatečný i pro ty případy, kdy účtenky na jeden účet registruje celá rodina," říká ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí naopak nebude přistupovat ke stanovení spodní hranice hodnoty účtenky. Existují zcela legitimní obchodní modely, které mohou generovat účtenky v hodnotě nižší než 1 Kč. Typicky v případě obchodního zastoupení neevidujícího poplatníka poplatníkem tržby již evidujícím (v souvislosti s tím, že dosud nenaběhla zbývající fáze elektronické evidence tržeb), nebo při vracení lahví a podobně. Vylučovat tyto tržby by nepředstavovalo systémové řešení, ale ústupek případným podvodníkům, na které však Finanční správa má dostatečné nástroje již nyní.

Účtenková loterie funguje od 1. října 2017 a dnes proběhlo její 25 slosování. Během dvou let provozu bylo do Účtenkovky téměř 400 milionů účtenek. Počet soutěžících, kteří se Účtenkovky aktivně zúčastnili a zaregistrovali alespoň jednu účtenku, dosáhl téměř 1 milionu. Pravidelně se do hry zapojuje 300-400 tisíc spotřebitelů, což je množství, které více než garantuje naplnění cílů projektu – tedy, aby významné části spotřebitelů nebylo lhostejné, zda účtenku dostane či nikoliv. Hlavní přínos Účtenkovky je v motivaci hráčů přebírat účtenky, což je standardem v ostatních vyspělých zemích. To se podle průměrného počtu zaregistrovaných účtenek okolo 16 milionů měsíčně daří. Dochází tím k omezování případného obcházení povinnosti evidovat tržby a zvyšuje to efektivitu EET, díky které se do konce roku 2018 vybralo 20,2 mld. Kč navíc. Účtenkovka má proto, jako podpůrný nástroj, podíl na zvýšeném inkasu daní.

Posledního slosování se zúčastnilo 339 470 aktivních soutěžících, kteří úspěšně zaregistrovali 14,5 mil. účtenek. Jak v počtu aktivních hráčů, tak v počtu zaregistrovaných účtenek, byl zájem o soutěž v posledním slosování oproti minulému mírně vyšší.

