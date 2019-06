Ministerstvo spravedlnosti: Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2018, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2018, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2018. Pokud veřejný funkcionář v kalendářním roce 2018 ukončil výkon funkce, pak toto průběžné oznámení nepodává; namísto průběžného oznámení podává výstupní oznámení, a to za období od 1. 1. 2018, popř. od data zahájení výkonu funkce (došlo-li k zahájení výkonu funkce po 1. 1. 2018) do dne ukončení výkonu funkce.

Předmětem průběžného oznámení je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích. Oznamují se vykonávané činnosti, majetek a příjmy nabyté ve výše uvedeném období a závazky podle stavu ke dni 31. 12. 2018.

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadala oznamovací povinnost.

Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení (https://cro.justice.cz), nebo datovou zprávou (s použitím funkce Centrálního registru oznámení Export do PDF) na ID datové schránky: kq4aawz. Pro přihlášení do Centrálního registru oznámení na výše uvedené internetové adrese veřejný funkcionář zvolí záložku „Přihlásit se jako" – „Veřejný funkcionář" a zadá přihlašovací údaje, které mu byly předány po zápisu do registru. V případě ztráty přihlašovacích údaje je třeba se obrátit na právnickou osobu, její orgán nebo organizační složku, která zápis veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení provedla.

Nedodržení lhůty pro podání průběžného oznámení, tj. 30. 6. 2019, příp. uvedení nesprávného období, Ministerstvo spravedlnosti oznamuje jako přestupek příslušnému správnímu orgánu, za který lze uložit pokutu ve výši od 1.000 Kč do 50.000 Kč.

Odpovědi na často kladené dotazy jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti v sekci „Střet zájmů a boj proti korupci" – „Střet zájmů" – „Často kladené dotazy" – „FAQ Veřejný funkcionář", ZDE. V případě dalších dotazů se lze rovněž obrátit na Odbor střetu zájmů a boje proti korupci na uvedené e-mailové adrese OSZ@msp.justice.cz.

Psali jsme: MSp: Propojení Centrálního registru oznámení s katastrem usnadní vyplňování majetkového oznámení MSp: Ve Vídni se uskutečnila konference o potřebnosti hromadných řízení ve spotřebitelských sporech Ministerstvo spravedlnosti: Vše, co potřebujete vědět o elektronickém monitoringu, nyní nově a přehledně Tuto chybu už neuděláme. Ministerstvo si sype popel na hlavu kvůli Nikulinovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva