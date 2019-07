Ministerstvo spravedlnosti: České soudy by měly prověřit téměř 133 tisíc podezřelých exekucí

V dubnu 2019 se na základě iniciativy současné vlády začal řešit dlouhodobý problém nezákonných exekucí, tedy exekucí vedených na základě neplatných rozhodčích doložek. Prvním krokem byl apel Ministerstva spravedlnosti na soudy, aby i s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu začaly samy aktivně vyhledávat a řešit případy těchto nezákonných exekucí.

„Řeším tenhle problém už dlouho. Jde o stovky neplatných exekucí, což potvrdil už i Nejvyšší a Ústavní soud. Už běžící exekuce by příslušné soudy měly automaticky zastavovat. Někde se tak sice děje, ale většinou bohužel ne. Proto jsme společně s poslancem Patrikem Nacherem připravili několik kroků. A úzce při tom od začátku spolupracujeme s ministerstvem spravedlnosti,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Ministerstvo spravedlnosti soudům v červnu zaslalo tabulku, která obsahuje vždy konkrétní exekuční soud a spisovou značku řízení, které bylo zahájeno na základě rozhodčího nálezu. Pokud je exekuce vedena ve prospěch oprávněného, kterým je právnická osoba, je uveden i údaj o jejím názvu, IČ a adrese jejího sídla.

„Tímto materiálem jsme soudům výrazně ulehčili práci a nemusí tak hledat jehlu v kupce sena. Znovu také připomínám, že každý okresní soud disponuje místem jednoho vyššího soudního úředníka, který je vyčleněn právě pro výkon dohledu nad soudními exekutory. Věřím, že pro soudy tedy nebude problém do září podezřelé exekuce prověřit,“ doplnila Marie Benešová.

O těchto a dalších krocích na dnešní koordinační schůzce hovořili premiér Andrej Babiš, ministryně spravedlnosti Marie Benešová a poslanec Patrik Nacher. „Je to absurdita na druhou. Současná vláda, Ministerstvo spravedlnosti prokazatelně konají různé kroky k zastavení neplatných exekucí. A místo toho, aby někteří opoziční představitelé zpytovali svědomí za pasivitu v posledních 15 letech, ještě na vládu v této věci útočí. To, co my teď řešíme, ať už jde o protiprávní exekuce či dětské dluhy, je jen nános minulosti,“ řekl Patrik Nacher.

Ministerstvo spravedlnosti v loňském roce spustilo webové stránky, na nichž lze nalézt informace o průběhu exekučního řízení a také podrobný popis o zastavení exekuce a vzory podání pro exekuční řízení s návodem k vyplnění.

autor: Tisková zpráva