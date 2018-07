Ministerstvo vnitra pošle Bosně a Hercegovině dar 25 milionů korun

Podle informací Mezinárodní organizace pro migraci přišlo od začátku roku do 21. června 2018 do Bosny a Hercegoviny přes 7 000 migrantů, přičemž okolo 2 500 z nich se nadále zdržuje na jejím území. Každý týden nyní do Bosny a Hercegoviny přichází 400–600 migrantů, a to především přes hranice se Srbskou republikou. „Je zřejmé, že skrze Bosnu a Hercegovinu nyní vede nová migrační trasa směrem do Evropské unie. Dlouhodobou prioritou Ministerstva vnitra je udržet západobalkánskou trasu uzavřenou. Proto jsme se rozhodli poskytnout Bosně a Hercegovině dar ve výši 25 milionů korun na pomoc s migrační situací,“ upřesnil návrh pomoci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Peníze využije Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegoviny na nákup potřebného technického vybavení v oblasti ochrany hranic, jako jsou termokamery, dalekohledy, drony, baterky či detektory srdečního tepu apod.

Peníze uvolní Ministerstvo vnitra prostřednictvím programu „Pomoc na místě“. Na rok 2018 počítá tento program s finančními dary v celkové výši 150 milionů korun. Prioritními regiony programu je region Blízkého východu, Balkánu a širšího Sahelu/severní Afriky. V rámci programu ministerstvo zatím udělilo dary v celkové výši 75 milionů Kč.

autor: Tisková zpráva