Ministerstvo zahraničních věcí: Varianta Omikron zpřísňuje pravidla v řadě zemí

Přinášíme pravidelný souhrn změn týkajících se cestování do zahraničí a následných návratů do ČR. Tzv. cestovatelský semafor aktualizuje každý týden Ministerstvo zdravotnictví na základě dat ECDC, od pondělí 6. prosince 2021 se zpřísní pravidla návratu z Itálie a Malty. Tyto země budou nově zařazeny do skupiny států s vysokým rizikem nákazy, tedy do červené kategorie. Kvůli variantě Omikron se zároveň v řadě zemí zpřísňují podmínky cestování, některé státy pak zakázaly vstup nerezidentních cizinců úplně.

Změny v cestovatelském semaforu

Od pondělí 6. prosince 2021 bude Itálie a Malta zařazena mezi státy s vysokým rizikem nákazy, tedy do červené skupiny. Dojde tak ke zpřísnění podmínek návratu do ČR. V červené kategorii bude nově také Bulharsko, které ale dosud spadalo do tmavě červené skupiny států. Mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy se od pondělí nově zařadí Kypr, Monako, Norsko a Švýcarsko. Zde však změna kategorizace neznamená zpřísnění epidemiologických pravidel. Kompletní informace k podmínkám návratu do ČR pravidelně aktualizujeme na webu MZV nebo stránkách Dovolená2021.cz. Připomínáme, že přísnější pravidla cestování se vztahují pouze na neočkované osoby.

Varianta Omikron zpřísňuje podmínky cestování

Některé státy z důvodu šíření varianty Omikron zcela zakázaly vstup nerezidentních cizinců. Příkladem může být Maroko, Japonsko, Hongkong či Izrael.

Řada dalších zemí zpřísňuje podmínky cestování:

• USA: Před odletem budou muset mít čeští občané kromě potvrzení o dokončeném očkování i negativní test. Ten však nesmí být starší než jeden den, délka platnosti předodletového negativního testu se zkrátí ze tří na jeden den. Nové pravidlo by mělo vstoupit v platnost na začátku příštího týdne. Pravidla cestování do USA podrobně sleduje na svém webu české velvyslanectví ve Washingtonu.

• Kanada: Všichni plně očkovaní cestující, kteří přilétají letecky z jiných zemí než ze Spojených států, se musí podrobit příjezdovému testování. Dokud nebudou známy výsledky testu, musí být v karanténě.Další podrobnosti jsou pravidelně aktualizovány na stránkách zastupitelského úřadu v Ottawě.

• Tunisko: S účinností od začátku prosince mohu do země vstoupit pouze plně očkovaní, výjimku mají děti do 18 let. Zároveň je nutné předložit negativní PCR test, který není starší 48 hodin před zahájením cesty.Podmínky cestování do Tuniska sleduje na svém webu ambasáda v Tunisu.

• Francie: Od soboty 4. prosince 2021 musí lidé při cestě z ČR do Francie (nebo i přes Francii) předložit platný certifikát o provedeném očkování, prodělání nemoci nebo test, který není starší než 24h. O povinném testování očkovaných osob se jedná a rozhodnuto by mělo být příští týden. Bližší informace jsou dostupné na webu velvyslanectví v Paříži.

Přísnější podmínky zavádí také např. Irsko či Velká Británie. Před každou cestou vzhledem k aktuální situaci důrazně doporučujeme aktuální pravidla cestování do cílových destinací vždy ověřit z relevantních zdrojů.

Přísnější pravidla v Německu

V Německu začínají platit nová omezení pro neočkované. Ve většině obchodů (s výjimkou obchodů se zbožím denní potřeby) či v restauracích bude platit pravidlo 2G(ukončené očkování nebo uzdravení z COVID-19 v posledních 6 měsících). V okresech s vysokou incidencí pak budou uzavřeny kluby a diskotéky. Jednotlivé spolkové země mohou nová opatření ještě zpřísňovat. V některých regionech s velmi vysokou incidencí zavádí např. Bavorsko částečný lockdown. Podrobnosti k cestování do Německa jsou dostupné na webu ambasády v Berlíně.

Švýcarsko zrušilo pro Čechy povinnost karantény

S platností od soboty 4. prosince 2021 již čeští občané přijíždějící do Švýcarska nemusí po příjezdu do desetidenní karantény. Nicméně pro všechny, včetně očkovaných, platí, že před příjezdem musí vyplňovat i nadále elektronický příjezdový formulář a musí se nechat otestovat PCR testem. Po příjezdu do Švýcarska je nutné mezi 4. a 7. dnem absolvovat druhý test, stačí pouze antigenní. Veškerá pravidla týkající se příjezdu do Švýcarska aktualizuje na svých stránkách naše velvyslanectví v Bernu.

