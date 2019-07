Ministerstvo zdravotnictví: Ředitelem FN u svaté Anny v Brně je Vlastimil Vajdák

Učinil tak na základě doporučení výběrové komise složené z představitelů odborných společností, profesních komor, odborů, lékařské fakulty, zástupců města Brna, Jihomoravského kraje a Ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví doporučení přijal a nového ředitele jmenoval s účinností od 1. srpna, kdy ve funkci skončí stávající ředitel nemocnice.

„Vlastimil Vajdák nebude mít lehký úkol, nicméně jeho dlouholeté zkušenosti s financováním a ekonomickými problémy nemocnic a úspěšným nastartováním ekonomiky Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde doposud působil, jsou velmi dobrým předpokladem pro vedení lůžkového zdravotnického zařízení, jako je právě svatoanenská fakultní nemocnice v Brně. Měl by se zaměřit na vyvedení nemocnice ze ztrát, rozvoj medicíny a vědecko-výzkumné činnosti a v neposlední řadě i na personalistiku s cílem motivovat a udržet stávající zaměstnance i přilákat do nemocnice nové pracovníky. Prioritou je také budování dobrých vztahů s Masarykovou univerzitou a její lékařskou fakultou,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ing. Vlastimil Vajdák (1973) je bankéř, ekonom a manažer. Od roku 2017 doposud byl členem představenstva a ekonomicko-provozní náměstek Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně. Předtím působil pět let jako člen představenstva a ekonomický náměstek Uherskohradišťské nemocnice, a.s. Po absolvování vysoké školy pracoval 11 let v bankovnictví. V letech 2002-2013 byl regionálním ředitelem ČSOB, a. s. Vystudoval Fakultu managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně.

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Za politikou zavřených dveří jsme zabouchli dveře Ministerstvo zdravotnictví: Psychiatrická nemocnice Brno má nového ředitele Ministerstvo zdravotnictví: Dostupnost léků v lékárnách se podstatně zvýší Ministerstvo zdravotnictví: Plošná epidemie chřipky na území ČR odezněla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva