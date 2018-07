Ministerstvo zemědělství: Procházka s pumou na vodítku se nepovoluje

Každý, kdo chová velké šelmy jako hobby nebo v tzv. zookoutcích, bude muset prokázat své znalosti dokončením speciálního kurzu. Jeho součástí bude i praktické zvládání zvířete a správná péče o něj. Navrhuje to ministr zemědělství.

„Chov velkých šelem, jako jsou například tygři, pumy nebo medvědi, musíme zpřísnit, aby byla v bezpečí zvířata i lidé. Rozhodně nebude možné, aby se někdo procházel s šelmou na veřejnosti. Navrhuji proto, aby každý chovatel podstoupil kurz a prokázal odbornou způsobilost k chovu. Zavedeme přísnější požadavky na evidenci zvířat. Chceme také lépe propojit kontroly našich veterinárních inspektorů s kontrolami, které provádí Ministerstvo životního prostředí. S MŽP na problematice spolupracujeme, scházíme se v pracovních skupinách, které řeší konkrétní návrhy,“ řekl ministr Toman.

Nyní platí, že chovatel velkých šelem musí mít povolení krajské veterinární správy (platné na 3 roky), jejíž inspektoři chov kontrolují. V ČR je zákonem obecně stanoveno, že chovatel je povinen pečovat o zvířata způsobem a v podmínkách, které vyžadují jejich potřeby a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví. Při tvorbě nové legislativy by se ČR mohla inspirovat slovenskou vyhláškou o nebezpečných živočiších, která stanoví například povinné minimální rozměry výběhů pro konkrétní druhy.

Opatření by se týkala všech velkých koček, medvědovitých a hyenovitých. Z čeledi psovitých: celý rod vlk a pes hyenovitý.

Úplný a okamžitý zákaz chovu velkých šelem by mohl být problematický. Velké šelmy se totiž dožívají i několika desítek let a bylo by nutné najít pro ně záchytné stanice. Jednou z možností by bylo postavit je na nevyužitých pozemcích (např. brownfield), ale pak by bylo nutné zatížit státní rozpočet milionovými výdaji na tyto stavby a mnohaletý provoz.

V Evropské unii neplatí jednotná pravidla pro chovy šelem, každý stát si je upravuje vlastními pravidly. Úplný zákaz chovu mimo ZOO platí například v Itálii, Rakousku nebo v Belgii. Omezeně je chov šelem povolen v Maďarsku, Polsku nebo Německu.

autor: Tisková zpráva