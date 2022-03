Moravskoslezský kraj: Důl Barbora bude hostit první trvale udržitelný festival v ČR

reklama

Festival nazvaný reBarbora Open Music připravila produkce úspěšného festivalu Štěrkovna Open Music. "Na dva roky jsme museli v souvislosti s revitalizací hlučínského jezera náš tradiční areál opustit. Při hledání náhradních prostor jsme narazili právě na areál revitalizovaného Dolu Barbora na Karvinsku. Pro potřeby Štěrkovny Open Music bylo místo ale moc daleko. Místo nás velmi zaujalo, a tak jsme začali přemýšlet o nové akci. Děkuji státnímu podniku DIAMO, že nám umožnil v těchto úžasných prostorech náš festival uspořádat," řekl jeden z jednatelů pořádající agentury New Wind Production David Moravec. Dodal, že s ohledem na přeměnu pohornické krajiny pro nové využití se pak spojení s heslem 'Trvale udržitelná zábava' přímo nabízelo.

"Chceme v praxi vyzkoušet co nejvíce věcí, které sníží v našem oboru pořádání kulturních, společenských a hromadných akcí dopad na životní prostředí. Můžeme tak pomoci i dalším organizátorům, kteří by pak s nimi v budoucnu také mohli pracovat," doplnila druhá polovina pořadatelského dua Matěj Ostárek s tím, že v rámci festivalu se připravuje i diskusní fórum s tématy spojenými se zaměřením festivalu. „Na neveřejnou část jsme pozvali kolegy ze všech koutů republiky, kteří pořádají nejznámější kulturní akce u nás, a budou moci si všechny námi testované záležitosti vyzkoušet," doplnil Matěj Ostárek.

Trvale udržitelný festival

Festival bude zaměřený na bezobalový provoz, minimalizaci odpadu a jeho další využití. Organizátoři počítají s využíváním kompletního sortimentu vratných kelímků na všechny nápoje, úplně poprvé se budou dokonce používat vratné panáky na tvrdý alkohol. Vratné a omyvatelné budou i všechny nádoby, které budou používat prodejci jídel. Velmi důležitým prvkem udržitelného festivalu bude i testování využití vodíkového agregátu na výrobu elektřiny, zbývající energie bude z obnovitelných zdrojů. Organizátoři budou také pro snížení zatížení životního prostředí využívat čistou dopravu.

Ukrajinská linka

Kromě koncertů hvězd české a slovenské hudební scény, jako jsou například David Koller, Richard Müller nebo kapela Horkýže Slíže, se mohou návštěvníci těšit i na hudebníky z Ukrajiny. Ti obsadí zatím neobsazené dva hudební bloky v programu festivalu, organizátoři se tak rozhodli v reakci na aktuální dění. „Je to ale hodně čerstvé. Jednání s ukrajinskými muzikanty jsme teprve začali, jakmile budeme vědět více, doplníme kapely do programu,“ vysvětlil David Moravec s tím, že se v reakci na invazi ruské armády na Ukrajinu připravuje také sbírka pro válkou postižené obyvatele, kterou přímo na festivalu zaštítí Charita ČR. Navíc se pořadatelé rozhodli nabídnout volné vstupenky Ukrajincům, kteří do našeho kraje uprchli před válkou. „Myslím, že vystoupení ukrajinských kapel může být pro uprchlíky aspoň nějakým povzbuzením, může jim dodat energii a zlepšit jim náladu. A to není málo,“ doplnil Matěj Ostárek.

Oživení pohornické krajiny

Významným partnerem festivalu je Moravskoslezský kraj, který v rámci transformace regionu připravuje mimo jiné proměnu krajiny poznamenané těžbou černého uhlí. "Využití objektů, které nám zbyly po ukončení hornické činnosti, je velké téma. Kultura do těchto prostor podle mého názoru určitě patří. Pohornickou krajinu chceme vrátit lidem, jedním z připravovaných strategických projektů je takzvaný POHO park, v jehož rámci by se měl zrekonstruovat a v důležité kulturně-společenské centrum proměnit bývalý Důl Gabriela. Takže rozhodně vítáme aktivity, které už teď mají na toto území upozornit. Jsem také nadšený, že opět budeme inovačním lídrem, tentokrát v oblasti kultury. Festival reBarbora totiž bude jasnou ukázkou, jak by měly vypadat moderní festivaly 21. století. To je důvod, proč kraj tento festival významně finančně podpořil," prozradil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad festivalem převzal záštitu.

Uvedení festivalu v pohornické krajině probíhá také v úzké spolupráci s krajskou akciovou společností MSID, která má na starosti rozvojový program POHO2030. „Když s tím nápadem na udržitelný festival kolegové z agentury New Wind přišli, hned nám bylo jasné, že taková akce do pohornické krajiny patří. Transformační projekty, které chystáme, jsou totiž na udržitelnosti postavené a jejich ambicí je území desetiletí devastované těžbou zásadně proměnit. ReBarbora ten zásadní obrat přístupu k využívání zdejší krajiny, který bude zodpovědný k využívání zdrojů, dopadům na okolní životní prostředí a tím i k budoucím generacím, skvěle symbolizuje. Zároveň festival zahájí novou etapu oživení území, která Karvinsko dostane do širšího povědomí,“ dodal člen představenstva MSID Petr Birklen.

Festival reBarbora Open Music se koná za podpory Moravskoslezského kraje. Generální partner stavební společnost Tomáš Straub s. r. o., koná se i za podpory Města Karviná. Pořadatelem akce je New Wind Production s. r. o.

