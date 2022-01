Moravskoslezský kraj: Letiště Leoše Janáčka v číslech 2021

reklama

I přes komplikace, způsobené pandemickými restrikcemi jednotlivých států se letišti Ostrava ve spolupráci s cestovními kancelářemi a leteckými společnostmi podařilo z Ostravy nabídnout celkem 13 letních destinací do 5 zemí – Řecko, Egypt, Bulharsko, Turecko a Španělsko. Do letového řádu byly zařazeny dvě nové destinace – Soluň s leteckou společností Aegean Airlines a Lefkada se společností SmartWings.

Současná pandemická situace příliš nepřála osobní pravidelné dopravě. Koncem března byla společností LOT Polish Airlines přerušena linka do Varšavy a byl ukončen provoz linky do Prahy. Zrušeno bylo také zahájení pravidelné linky do Kyjeva se společností SkyUp. Naopak v červnu byly obnoveny lety z Ostravy do Londýna s leteckou společností Ryanair.

„Celkově bylo z ostravského letiště v roce 2021 odbaveno 137 558 cestujících. Proti předchozímu roku se jedná o 265% nárůst, zároveň je to však o 57% méně, než v rekordním roce 2019, kdy jsme odbavili přes 323 tisíc cestujících,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, a.s. Největší zájem byl tradičně o lety do Řecka, Egypta a Bulharska.

Důležitou oblastí pro rozvoj ostravského letiště je nákladní doprava. „Na tomto poli zaznamenává naše společnost v posledních letech obrovské nárůsty. Rok 2021 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Odbavili jsme 18 225 tun nákladu, což je o 28 % více, než v předchozím roce,“ dodal Radkovský.

V současné době jsou z ostravského letiště provozovány pravidelné cargo spoje společnosti DHL do Lipska, UPS do Kolína nad Rýnem, důležité spojení s Asií zajišťuje společnost EGT Express. Právě linka do Asie zaznamenala v roce 2021 obrovský nárůst. V průběhu roku byl spoj posilován nasazováním dalších letounů leteckých společností Maleth Aero nebo Rossiya Airlines.

Rok 2021 byl na ostravském letišti ve znamení zajímavých typů letadel a největších letounů světa. Většina z nich zajišťovala právě nákladní přepravu. Poprvé ostravské letiště navštívil se svou sérií letů Boeing B787 Dreamliner, letiště odbavovalo také letadla jako Antonov An-124 Ruslan, C-17A Globemaster III, C5A Galaxy nebo Boeing B777. Dalším letadlem, které na letišti Ostrava mělo premiéru, byl Airbus A340-300 společnosti Air Belgium. Ten zajistil privátní charterový let

do Dominikánské republiky.

„V roce 2022 očekáváme postupné oživení poptávky po pravidelných letech i po letech do dovolenkových destinací. 28.3.2022 bude obnovena pravidelná linka mezi Ostravou a Varšavou, která umožní přes návazné lety spojení s celou Evropou, Severní Amerikou a Asií. Prozatím počítáme s frekvencí 5x týdně. Zahájení letní sezóny je plánováno na 21.dubna,“ doplnil Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel.

„Věřím, že se po dvou letech boje s novým koronavirem opět vrátíme do normálu a lidé budou zase moci bez omezení a obav z onemocnění cestovat. Dovolenou potřebujeme všichni jako sůl. Letiště Leoše Janáčka je připraveno na lety do dovolenkových destinací, byl bych také moc rád, kdyby se podařilo obnovit pravidelné letecké linky, které byly kvůli covidu-19 přerušeny. Moravskoslezský kraj potřebuje pravidelné přímé letecké spojení do západní Evropy, do destinací, jejichž hospodářství je orientováno na odvětví, která jsou stěžejní pro další ekonomický rozvoj regionu,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka. Dodal, že k rozvoji letiště může také významně přispět další posílení a zintenzivnění carga ve strategické mošnovské průmyslové zóně a vznik nového logistického terminálu. Upozornil i na to, že v rozpočtu kraje na rok 2022 jsou vyčleněny prostředky na projektovou a inženýrskou přípravu celkové rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

