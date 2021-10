Moravskoslezský kraj: Lidé v karanténě a izolaci budou moci volit z auta

reklama

Takzvaná drive-in volební stanoviště zajišťuje ze zákona krajský úřad společně s Armádou ČR, aby i tito občané mohli svobodně hlasovat. Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 16% Ne 79% hlasovalo: 3334 lidí

Drive-in volební stanoviště budou zřízena v každém okrese, hlasovat v nich budou pouze lidé v karanténě nebo v izolaci a výhradně z motorového vozidla. Využít své právo volit nové poslance budou moci ve středu 6. října 2021 od 8 do 17 hodin.



„Při jejich výběru dbal krajský úřad na dostupnost, dopravní obslužnost s ohledem na zachování plynulosti provozu a také na respektování soukromí pro voliče, kteří je hodlají využít," uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Tomáš Kotyza. Dodal, že hlasování na těchto drive-in volebních stanovištích zajistí tříčlenná komise složená ze zaměstnanců kraje.

„Občané, kteří z vážných důvodů nebudou moci využít hlasování ani na drive-inu, mohou nejpozději do večera 7. října telefonicky požádat o možnost volit z domova do zvláštní přenosné volební schránky,“ upozornil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Řekl, že kvůli tomu zřídil krajský úřad speciální telefonickou linku 800 720 210. Linka je v provozu každý pracovní den od 9 do 15 hodin, a to až do 7. října, kdy bude v provozu od 9 do 20 hodin.

Hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky bude možné v pátek 8. října od 8 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin.

„Komise pro hlasování přijede do místa pobytu voliče, zatelefonuje mu a vyzve ho k hlasování. Pokud volič po deseti minutách čekání komise volit nepřijde, bere se to tak, že si účast ve volbách rozmyslel a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul,“ upřesnil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě dohlíží nad regulérním průběhem parlamentních voleb. Sčítat hlasy voličů z drive-inu a odevzdané do přenosné volební schránky bude po uzavření volebních místností v sobotu 9. října sčítací komise krajského úřadu.

Informace o drive-in volebních stanovištích:

Informace k volbám | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Telefonické žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

Do 7. 10. 2021, 20:00 hod.

Tel. č.: 800 720 210

UMÍSTĚNÍ DRIVE-IN VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ

Okres Bruntál: Parkoviště na ul. Nádražní za Městským úřadem Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, GPS 49.993538N, 17.471905E.

Okres Frýdek-Místek: Parkoviště před bývalým hotelem Centrum, Na Poříčí 494, Frýdek-Místek, GPS 49.6769378N, 18.3512714E.

Okres Karviná: Spolkový dům a přilehlé parkoviště na ul. U Hřiště 718/27, Karviná-Ráj, GPS 49.8469100N, 18.5616861E.

Okres Nový Jičín: areál v blízkosti sportovní haly ABC, ulice Purkyňova, Nový Jičín, GPS 49.5909194N, 18.0035061E.

Okres Opava: areál Magistrátu města Opavy na ul. Krnovské, Opava, GPS 49.944361N, 17.886220 E.

Okres Ostrava-město: parkoviště naproti Hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze, Wattova 797/17, Ostrava, GPS 49.8514328N, 18.2693961E.

