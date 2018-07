Moravskoslezský kraj: Seniorka z Domova Odry vyhrála literární soutěž

„Každá aktivita, která napomáhá seniorům smysluplně naplňovat jejich volný čas, je skvělá. Jsem přesvědčený, že není důležitý úspěch v soutěži, ale to, že se naši senioři soutěžit vůbec odhodlají. Napomáhá to k uchování kvality jejich života, zapojení se do společenského dění a také ke zlepšování jejich psychického a zdravotního stavu. Budu rád, když se do soutěže zapojí i další příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. Úspěch paní Černochové z Oder je, doufám, bude motivovat,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Domov Odry se do soutěže zapojil ve dvou kategoriích, ruční a literární práce. V oboru poezie se sešlo 63 básní od 58 autorů. Podle poroty bylo rozhodování poměrně snadné, protože se našlo několik básní, které nad ostatními jednoznačně vyčnívaly. První cenu porota udělila Karle Černochové, její básně Děťátko a Červen mají podle vyjádření porotců hrubínovskou poetiku a pohladí po duši.

„Naší snahou je uživatele motivovat a podporovat, aby i při pobytu u nás využívali své schopnosti a dovednosti a věnovali se svým koníčkům a zálibám, jak byli zvyklí doma. Snažíme se jim vytvořit vhodné podmínky pro jejich tvoření. Máme zároveň s nimi radost, když se jim různá dílka podaří a prožijí šťastné a spokojené chvíle. Účastí v soutěži jsme chtěli prezentovat veřejnosti něco málo z umu a šikovnosti seniorů a zároveň v uživatelích posílit pocit osobitosti, jedinečnosti a důležitost,“ uzavřela ředitelka Domova Odry Pavlína Koláčková.

Oceněné básně:

Červen

Je tu červen a ten zkrátka

otevřel si k létu vrátka.

Louky zdobí kopretiny,

bílé jako nevěsty,

zazáří i něžné chrpy,

svojí modří u cesty.

Růže – ty si připravují

přenádherná poupátka,

na obloze mráčky plují,

svět je jako pohádka…

Děťátko

Chlapečku náš, cinkylinky,

položený do peřinky,

kde ses tady vzal?

Asi se stal zázrak malý,

mamince mě na klín dali,

abych neplakal.

U maminky u srdíčka,

jak v hnízdečku vlaštovička,

proto jsi tu snad?

U maminky, u tatínka,

jak zvonečky láska cinká –

proto jsem tu rád…

