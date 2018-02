Musíme posílit spotřebitele před soudy, říká poslanec Patrik Nacher pro FAEI.cz

Posílení pozice zákazníků je to, čemu se chce poslanec v pozici předsedy Podvýboru pro ochranu spotřebitele věnovat. „Postavení spotřebitele z hlediska práva je u nás slabé,“ říká v rozhovoru.

„Lidé jsou dnes apatičtí nikoliv proto, že by byli líní, ale protože mají zkušenost, že soudit se kvůli třeba 150 korunám za bankovní poplatek je pro ně drahé, trvá to dlouho a ten výsledek je nepředvídatelný do té míry, že dva podobné případy mohou dva různí soudci rozhodnout jinak,“ přibližuje důvody, proč se chce věnovat institutu hromadných žalob, ale i pravidlům mimosoudního vyrovnání.

Odmítá však zároveň paternalistický přístup státu, který je vlastní levicově smýšlejícím politikům. Ten se totiž dřív či později vždy obrátí proti tomu, komu měl původně pomoci. Za správný proto považuje jiný způsob. „Jsem zastáncem liberálně pravicové cesty ochrany spotřebitele, tedy posílení té slabší strany. A proto se snažím ke spotřebitelům chovat jako k dospělým lidem, nikoliv jako k nesvéprávným dětem. Zbytek už je na nich,“ říká rozhodně Nacher.

Kromě kultivace vztahu prodávající – kupující se poslanec chce také věnovat přenosu palčivých pražských témat do sněmovny. Kromě směnáren se tak jeho pozornost bude upírat k takzvané sdílené ekonomice, tedy zejména „taxislužbě“ a krátkodobému ubytování.

Celý rozhovor s Patrikem Nacherem si můžete přečíst zde.

autor: komerční tisková zpráva