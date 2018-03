NKÚ: Jak na audit mezinárodních organizací? Praxi přiblížil seminář

„Výměna zkušeností a možnost zjistit, jak to dělají ostatní, má nesmírnou hodnotu. Díky tomu můžeme srovnat naši praxi s praxí ostatních a vzít si z práce kolegů to dobré a užitečné, co my sami můžeme využít a aplikovat. Pokud po semináři budeme odcházet a přemýšlet nad tím, co tu dnes řekli naši kolegové a jaké to má využití pro naši práci, tak byla tato akce z našeho pohledu úspěšná,“ řekl v úvodu prezident NKÚ Miloslav Kala.

Na semináři zazněly příspěvky od zahraničních hostů týkající se auditu Evropské vesmírné agentury, Evropské organizace pro jaderný výzkum a v neposlední řadě také Organizace spojených národů. Mezinárodní účetní standardy pak blíže představili Vladimír Zelenka z Komory auditorů ČR a Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE. Audit mezinárodních organizací zase přiblížil kontrolor NKÚ Luboš Rokos, který předsedá revizní komisi Evropské vesmírné agentury.

autor: Tisková zpráva