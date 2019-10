NPMK: Výstava,která připomíná 80. výročí listopadu 1939

V den výročí vzniku Československa (28. října 1939) došlo v Praze k nepokojům, které neměly ve středoevropském prostoru obdoby. Akci dílem organizovali studenti. Na Václavském náměstí stotisícový dav lidí demonstroval proti okupaci, lidé žádali svobodu a obnovu samostatné republiky. Potlačení demonstrací „za každou cenu“ nařídil nacistickým bezpečnostním složkám sám Adolf Hitler. Kulka zasáhla srdce pekaře Václava Sedláčka, který na místě zemřel. Střelbou byl zraněn také Jan Opletal, medik a místostarosta studentské samosprávy Hlávkových kolejí. Demonstrace proběhly také ve Dvoře Králové, v Polici nad Metují, ve Vamberku nebo v Kostelci nad Orlicí.

Situace se zdramatizovala 11. listopadu 1939, kdy Jan Opletal na následky zranění zemřel. Poslední rozloučení se konalo 15. listopadu 1939 v Praze na Albertově. Na Opletalově poslední cestě zazněla národní hymna a smuteční průvod se přes odpor protektorátní policie změnil v další demonstraci. Ta se stala záminkou k zásahu proti českým vysokým školám. V noci na 17. listopadu 1939 proběhlo zatýkání studentů v Praze a v Brně: výslechy, popravy, vpád německých vojáků na akademickou půdu a do studentských kolejí a uvěznění zhruba 1200 studentů v koncentračním táboře Sachsenhausen. České vysoké školy byly uzavřeny. Tyto události měly celosvětový ohlas: v roce 1941 byl 17. listopadu prohlášen za Mezinárodní den studentstva.

Dne 14. 8. 2019 ve věku nedožitých 100 let zemřel Vojmír Srdečný, jeden z posledních pamětníků nacistické perzekuce českých vysokoškolských studentů v listopadu 1939. Zúčastnil se protinacistické demonstrace 28. 10. 1939 a 15. 11. tryzny za Jana Opletala, 17. 11. byl zatčen na Švehlově koleji Gestapem a spolu s dalšími studenty deportován do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde byl vězněn do 20. 12. 1940. Pan Srdečný spolupracoval s NPMK právě na výstavě Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939 a na stejnojmenné knize. Byl členem historické skupiny 17. listopad 1939 a mezinárodního výboru Sachsenhausen.

Výstava Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939 bude veřejnosti přístupná od 31. října 2019 do 19. ledna 2020. Kromě osobnosti Jana Opletala připomene také další oběti listopadu 1939 a nacistické perzekuce českých studentů během 2. světové války. Vstupné do muzea je vstupenkou na zmíněnou výstavu, do stálé expozice a také na výstavu Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků, která je k vidění až do 1. prosince 2019.

NPMK nabízí školám a veřejnosti také související vzdělávací program 17. listopad. Podrobnosti jsou k dispozici v odkazu ZDE.

