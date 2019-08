NPÚ: Zámek v Třeboni a hrobka Schwarzenbergů zažívají rekordní sezónu

Oba památkové objekty přitom zaznamenaly rekordní návštěvnost již v loňském roce, kdy na ně k poslednímu červenci 2018 zavítalo celkem 42 653 osob, do konce roku 2018 to bylo 78 983 návštěvníků.

„Snad je to dáno tím, že se zámek nově prezentuje i mladým návštěvníkům pomocí sociálních sítí či profesionálnější grafikou své bohaté kulturní nabídky. Zámek je totiž možné sledovat jak na oblíbeném Instagramu, tak například i na facebooku s dosahem mezi veškeré věkové kategorie,“ vysvětluje nárůst třeboňský kastelán Vít Pávek.

Návštěvníky láká i pestrá kulturní nabídka. Na zámeckých nádvořích řinčely zbraně řady šermířských skupin a klapaly střevíčky tanečníků historických tanců. Zámek ovšem neožívá jen během dne. Po celé prázdniny si návštěvníci mohli užívat bohatého kulturního programu v podvečerních a večerních hodinách. Pod hvězdnou oblohou tu koncertovali Bratři Ebenové, Karel Plíhal, Spirituál Kvintet, Hradišťan a Ivan Mládek se svým bandem. Návštěvníci mohli shlédnout i koncertní provedení Kleopatry a Tří mušketýrů. Populární zpěvák Daniel Hůlka se představil coby Drákula v Muzikálových zámeckých nocích. Nádvoří se proměnilo i v divadelní jeviště pro Dívčí válku s Ringo Čechem a řadu dalších divadelních spolků. Zámecký areál se stal také scénou pouličním umělcům a již podruhé kinosálem pod hvězdami díky Kinematografu bratří Čadíků a Kina na kolečkách. Hudba se několikrát linula i z kaple knížecí hrobky, v níž účinkovali například brněnská skupina Cimbal Classic či Václav Hudeček.

S kulturou zámek pro letošní rok ještě nekončí. V závěru srpna sem zavítá uznávané divadlo Geisslers Hofcomoedianten z východočeského Kuksu. 31. srpna se správa zámku zapojí do jubilejního 10. ročníku Hradozámecké noci. „Hrané prohlídky Vás zavedou do 30. let 20. století, kdy se zámek na čas proměnil v luxusní hotel. Během večera vystoupí v areálu zámku formou dobové tančírny také Jazzband Schwarzenberské gardy,“ láká kastelán Pávek. První zářijový den bude na zámku patřit hudbě. „Na malém nádvoří zazní filmové melodie v podání Táborského symfonického orchestru Bolech a po setmění se rozloučíme na několik měsíců se zámeckým parkem, který čeká první fáze rekonstrukce. Za finančního přispění Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj se totiž pustíme do obměny všech parkových cest a mobiliáře. Park bude opět otevřen až na jaře 2020. Postupně tak chceme parku navrátit přibližnou podobu, jakou měl kolem roku 1876. Do nově upraveného parku návštěvníci za pár let nahlédnou i z nové prohlídkové trasy, jejíž součástí bude zámecká kaple, císařský sál s lodžií, jídelny, ložnice a salóny,“ popisuje kastelán Pávek. Několik desítek let byly tyto prostory nepřístupné z důvodu jejich využívání Státním oblastním archivem v Třeboni, který se postupně stěhuje do navazujícího klášterního komplexu. Správa zámku s předstihem připravuje scénář nové expozice a restauruje původní vybavení.

„Není to ale jediné, na čem zámek pracuje. Kromě rekonstrukce parku plánujeme postupnou obnovu fasád zámku na nepříliš viditelných, ale staticky velmi poškozených místech. Rádi bychom též zřídili důstojné návštěvnické centrum pro hrobku Schwarzenbergů v sousední bývalé faře. Velkou výzvou je zároveň i adaptace současného zámeckého hostelu na vzdělávací centrum s ubytovací i ateliérovou kapacitou. Zámek nezapomíná ani na své návštěvníky. Ruku v ruce s novým vzdělávacím centrem jde zřízení nových veřejných toalet. Nová prohlídková trasa sebou přinese i nový pokladní prostor,“ předestírá plány kastelán Pávek.

Zámek své brány během stavebních prací návštěvníkům neuzavře. Spolu s hrobkou zůstane přístupný prakticky celoročně. Podle kastelána Pávka klade správa zámku velký důraz na adventní a vánoční období, kdy i letos na Třeboni připomenou tradici knížecích Vánoc v letech 1895-1922.

autor: Tisková zpráva