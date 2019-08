NPÚ: Závěr prázdnin na plzeňských památkách přinese řadu zajímavých akcí

Závěr srpna bude na zámku Nebílovy patřit hudbě, divadlu i výtvarnému umění, na hradě Rabí zazní Shakespearovy verše. Zámek Manětín představí tvorbu malířky Jany Havlíkové, klášter Plasy připomene šlechtickou rodinu Metternichů formou putovní výstavy, hrad Velhartice představí rod Bušků z Velhartic jako zkušené diplomaty 14. stoleí. O hrad Švihov svede boj boj Ďábel se Smrtí během nočních prohlídek. Na prohlídku kostela v Horšově se vydáte s kastelánem Janem Rosendorfským z horšovotýnského zámku.

Zámek Nebílovy

Třetí ročník letního hudebního festivalu Anima Music 2019 na zámku Nebílovy pokračuje blues-grassovým koncertem tří výjimečných hudebníků. V sobotu 24. srpna od 19:00 hodin tu vystoupí Matěj Mateo Ptaszek, St. Johnny Stehlík a Jan Elvis Čihák.

Harmonikář, zpěvák, cestovatel, fotograf a spisovatel Matěj Ptaszek patří právem mezi evropskou bluesovou špičku. Nejen jako mistrovský hráč na foukací harmoniky ale především jako interpret a zpěvák. Napsal přelomovou a obsáhlou učebnici Hry na foukací harmoniku, ale také hudbu k filmu Občanský průkaz. „Je též autorem dvou knih reportáží o Jižní Americe - Posekej si ten trávník, nejsou vidět hadi: aneb Jižní Amerika na vlastní kůži a Reportáže z rozervaného ráje. Obě knihy budou během večera k mání“, doplňuje kastelán nebílovského zámku Milan Fiala. Doprovázet ho bude výjimečný plzeňský kytarista, skladatel a zpěvák Jan Stehlík a kontrabasista Jan Čihák.

Od pondělí 27. srpna na zámeckém nádvoří startuje další ročník oblíbeného divadelního festivalu Nebílovské divadelní léto 2019, během něhož se po čtyři večery představí mnoho známých hereckých osobností v nezvyklých rolích. „Diváci se mohou těšit na Karla Rodena, Janu Krausovou, Ondřeje Sokola, Martina Stránského, Kateřinu Kairu Hrachovcovou nebo Vandu Hybnerovou“, vyjmenovává kastelán Milan Fiala a dodává: „Vstupenky je možné si zakoupit pouze na Plzeňské vstupence nebo přímo v pokladně zámku Nebílovy“.

27. srpna od 19:00 Ondřej Sokol: Celebrity

28. srpna od 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt: Enigmatické variace

29. srpna od 19:00 Michele Riml: Sex pro pokročilé

31. srpna od 19:00 Vít Karas: Můžem i s mužem

Milovníky černobílé fotografie a ženské krásy potěší výstava Akt – mistři černobílé fotografie v nově zpřístupněné galerii zadního křídla zámku. Výběr ze sbírky fotografií Svazu českých fotografů dokumentuje variace na téma nahoty a zobrazení ženského těla v závislosti na dobovém vkusu a autorském rukopisu. V souboru se objevují fotografie z 30. až 50. let, v největší míře jsou však zastoupeni autoři 60., 70. a 80. let minulého století, jejichž práce tvoří i převažující část sbírky. „Postupně chceme veřejnost seznámit s celou fotografickou sbírkou. Současná výstava představuje nejen známé fotografy, ale také autory z řad amatérské fotografie. Celek výstavy je inspirativní a zároveň poučný. Je průřezem určité periody chápání a zobrazování lidského těla v estetických i společenských souvislostech a zároveň typickým průřezem jedinečné sbírky fotografií“, říká kastelán Milan Fiala.

Výstava potrvá do 31. srpna a je přístupná v běžné otevírací době zámku, tj. od úterý do neděle od 9:00 do 17:00 hodin. Prohlídku výstavy si návštěvníci mohou zpříjemnit dobrou kávou a domácími zákusky. Součástí výstavních prostor je totiž i nová kavárna Café Tuwora, „Věříme, že se vám v těchto historických prostorech bude dobře odpočívat a rozjímat nad šálkem vynikající kávy“, zve kastelán Fiala.

Hrad Rabí

Pořad Hodinka pro královnu na hradě Rabí v pátek 23. 8. přinese hodinku věnovanou nejslavnějšímu anglickému umělci. Dramatické i lyrické, mluvené i zpívané verše Williama Shakespeara v překladu Jiřího Joska zazní v konírně na velkém hradním nádvoří od 17:00 hodin.

V suterénu hradního kostela Nejsvětější Trojice bude do 1. září k vidění multimediální výstava Od brány k bráně, kterou pro tento unikátní prostor připravil Miroslav Zámečník s Františkem Markem, Janem Kotulánem a Petrem Korbelářem. "Na základě svých nevšedních příběhů přibližují autoři svou zkušenost, že pozorujeme-li krajinu kolem sebe a zamýšlíme-li se nad svými životy, objevujeme kouzelné spojitosti a zákonitosti věčného opakování i vývoje a pozvolna dospíváme k poznání, že vše je jedním nekonečným bytím, jehož jsme nedílnou součástí", vysvětluje kastelán Karel Broža.

Druhá výstava v hradní konírně představuje fotografie Miroslava Zámečníka, které vznikly při jeho toulkách odlehlými kouty Šumavy. Výstava potrvá do 28. října 2019.

Zámek Manětín

Tvorbu malířky Jany Havlíkové do konce srpna představí zámecká galerie v Manětíně. Tvorbu Havlíkové charakterizuje osobitý stylem v duchu lidového realismu s výrazným rukopisem a velkým smyslem pro barvy. Její obrazy jsou v soukromých sbírkách nejen v Česku, ale i jinde ve světě. Galerie je přístupná během otevírací doby zámku, od úterý do neděle mezi 10. až 16. hodinou.

Klášter Plasy

Výstava Metternich a jeho vize míru připomene někdejší šlechtické vlastníky kláštera Plasy a představí kancléře Metternicha jako diplomata, mírotvorce a Evropana. "Tento inspirativní muž je zde představen pohledem na jeho politickou činnost. Jako rakouský vyslanec a ministr zahraničí dosáhl svým systematickým politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí porážky Napoleonské despocie. A jako rakouský kancléř posléze zamezil obnovením principu rovnováhy sil mezi mocnostmi velkým celoevropským konfliktům na dalších sto let. Výstava připomene také některé diplomatické dary, které kancléř získal během své kariéry a které jsou uložené ve sbírkách zámku Kynžvart", přibližuje výstavu Monika Tuková ze správy kláštera. Výstava potrvá do 12. září a je volně přístupná v přízemí budovy konventu během návštěvní doby kláštera.

Hrad Velhartice

Letos naposledy mohou návštěvníci hradu Velhartice navštívit výstavu Ve službách krále – Buškové z Velhartic v evropské diplomacii 14. století. Podle slov kastelána Petra mejstříka se výstava s interaktivními prvky v bývalém hradním pivovaru zaměřuje na život ve 14. století a významné aktivity českých šlechticů Bušků z Velhartic, kteří působili ve službách krále a císaře Karla IV. Pro rodiče s dětmi jsou připraveny pracovní listy, které jsou ke stažení na webových stránkách hradu.

Hrad Švihov

I koncem srpna svede o hrad Švihov boj ďábel se Smrtí během devatenáctého ročníku nočních prohlídek. Na diváky čeká během hodinového okruhu hradními interiérey a exteriéry komediální hra plná humorných divadelních obrazů, scénických šarvátek i tanců. Noční prohlídky proběhnou v pátek a sobotu 23., 24. a 30. a 31. srpna. Prohlídka trvá přibližně 50 minut. Začátky jsou od 19 hodin každých 30 minut.

Zámek Horšovský Týn

Letošní kastelánské prohlídky nazvané Jak se co dělá zavedou v sobotu 24. 8. zájemce do nedaleké obce Horšov, kde je kastelán Státního hradu a zámku Horšovský Týn Jan Rosendorfský provedezdejším kostelem Všech Svatých. "Kromě klasické prohlídky interiérů se návštěvníci přenesou pomocí prezentace do minulosti kostela a budou moci sledovat jeho vývoj", přibližuje Jan Rosendorfský. Součástí je i výstup jednoho z nejstarších dochovaných krovů v západních Čechách. Prohlídky začínají u vstupu do kostela v obci Horšov v 17:00, 18:30 a 20:00 hodin.

