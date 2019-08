Na ČVUT v Praze začíná Letní škola IT pro středoškolačky

Dnes začíná Letní škola IT pro 31 dívek ze středních škol, kterou organizuje spolek Czechitas společně s ČVUT v Praze a firmou Microsoft. Hlavním cílem akce je přilákat ke studiu informatiky na vysokých školách co nejvíce studentek.

V rámci programu Letní školy IT dívky nakouknou do mnoha oblastí informatiky a zjistí tak, že IT není jen nudné sezení u počítače. Během týdenního programu se setkají se základy programování (Arduino, CSS, JavaScript, HTML), robotikou a počítačovou grafikou. Po intenzivních čtyřech dnech vzdělávání čeká účastnice studentská soutěž hackathon, na které budou zpracovávat svůj vlastní projekt. V rámci programu také dívky navštíví laboratoře Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v jejíchž prostorách se akce pořádá. Celý program vyvrcholí galavečerem v budově pražského Microsoftu, kde budou účastnice prezentovat své závěrečné práce.

“Sama jsem studovala informatickou vysokou školu a ze své zkušenosti mohu říct, že nás dívek bylo v ročníku zhruba 10 %. Letní škola je v tomto ohledu nesmírně důležitá, protože dívkám ukáže, že IT je zcela normální obor a že se vůbec nemusí bát přihlásit na informatickou školu, i když je od toho například okolí odrazuje,” říká šéfka a zakladatelka Czechitas Dita Přikrylová.

A její slova potvrzuje i bývalá účastnice Letní školy IT Eliška: “Moje mamka se mě snažila přesvědčit, abych šla studovat medicínu a skoro se jí to i povedlo, ale nakonec jsem zjistila, že ta biologie by mě nebavila tolik jako informatika. Ve třeťáku na gymnáziu se to zlomilo. Vliv na to měla moje kamarádka, která se také zajímala o matematiku a fyziku. Doslova mi řekla, ať zkusím taky ty „kompy“. V tu chvilku jsem si vzpomněla, že mě to vlastně v mládí bavilo. Díky ní jsem se tedy přihlásila na Letní školu Czechitas a poté už jsem měla jasno.“ Celý příběh Elišky naleznete na webu Czechitas ZDE.

Většinu času kurzu stráví dívky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. „Škála uplatnění na zajímavých pozicích je v oboru IT opravdu veliká. Aby se studenti středních škol technického vzdělání nebáli, snažíme se jim informatiku přiblížit právě prostřednictvím různých kurzů a Letní škola IT od Czechitas je jedním z nich. Dlouhodobě zaznamenáváme rostoucí trend počtu dívek, aktuálně je to v průměru 15 % ze všech studentů, a přesně tyto akce k němu přispívají,“ říká proděkan pro vnější vztahy FIT ČVUT v Praze doc. Josef Kolář.

Letní škola IT je koncipována jako týdenní tábor s pevným programem od 8.00 do 20.00 hod. Hlavní program se odehrává na půdě Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Večerní program je většinou určen pro exkurze ve firmách Nestlé, Škoda, EY a Microsoft. Primárně je škola určena dívkám, které technologie zajímají, ale účast není podmíněna vstupními IT znalostmi. Více informací najdete na stránce akce ZDE.

Czechitas jsou nezisková vzdělávací organizace, která vzdělává, inspiruje a motivuje ženy a děti vyzkoušet svět informačních technologií. Od roku 2014 Czechitas zrealizovali přes 800 jednodenních workshopů a dlouhodobých kurzů s více než 15 000 účastnicemi bez ohledu na věk, předchozí vzdělání nebo pracovní zkušenost. Dalších 30 vzdělávacích akcí pro více než dva tisíce účastníků Czechitas udělali pro děti a dospívající bez rozdílu pohlaví. Více informací ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 500 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 252 akreditovaných studijních programů v českém jazyce a 83 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Jak bude vypadat ambasáda České republiky v Addis Abebě ČVUT: Dva doktorské diplomy v rámci jednoho studia ČVUT: Kooperaci skupiny autonomních dronů představí novinářům Fakulta elektrotechnická 2. srpna UCEEB ČVUT podepsalo dohodu o spolupráci s veletrhem Aquatherm 2020

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva